Diese irren Services können Sie via App buchen

Servicewüste Österreich? Das könnte man meinen, wenn man einen Blick in andere Länder wagt. Denn weit über Essen und Taxis hinaus kann man sich – vor allem in Asien und Südamerika – so ziemlich alles an Waren und Dienstleistungen bestellen. Vom nüchternen Fahrer bis zum Paket-Versender. Krone+ kennt die originellsten Services, die uns in Österreich neidisch werden lassen könnten.