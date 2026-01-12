Swarovski muss weniger kündigen als gedacht

Im Herbst hat der Tiroler Konzern den Abbau von rund 400 Stellen an seinem Hauptsitz in Wattens bekannt gegeben. Das Land Tirol sowie auch die Arbeiterkammer zeigten sich betroffen. Die Anpassungsmaßnahmen seien notwendig geworden, um den Standort für die Zukunft zu sichern, hieß es damals. Denn auch die Luxusbranche sei durch die Konjunkturabschwächung betroffen. Dazu kamen große Herausforderungen wie gestiegene Rohstoffpreise und Lohnkosten.