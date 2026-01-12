Warum es das Exoskelett schwer haben dürfte

Als ich im vergangenen Sommer mit dem Hypershell X Pro das erste Mal ein Exoskelett ausprobieren konnte, war die Begeisterung groß. So muss sich die Zukunft anfühlen, dachte ich. Also leicht und beschwingt. Viele Wochen und Kilometer mit dem neuen Flaggschiff-Modell X Ultra später, vor allem beim Gehen und Radfahren, ist diese Faszination ungebrochen. Allerdings frage ich mich, wer sich das X Ultra überhaupt kaufen soll – denn die Exoskelett-Konkurrenz ist groß, vor allem aus dem eigenen Haus.