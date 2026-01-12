40.000-Euro-Inventar aus Lokal war plötzlich weg

Zwischen Dezember 2024 und Juni 2025 soll die 32-Jährige Einrichtungsgegenstände ihrer Verpächterin im Wert von rund 40.000 Euro unerlaubt verkauft und Vermögen vor dem Insolvenzverwalter verheimlicht haben. „Ich bin unschuldig“, betonte die Angeklagte. Sie habe definitiv keine Gegenstände verkauft, vielmehr hätten mehrere Personen Zugang zum gepachteten Restaurant im Unterland gehabt. Auch Vermögen habe sie nicht verheimlicht. „Alles Relevante ist in die Insolvenzmasse geflossen.“