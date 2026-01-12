Vorteilswelt
Das Sprunggelenk

Wahnsinn! Ski-Pechvogel Franz wieder verletzt

Ski Alpin
12.01.2026 17:45
Max Franz
Max Franz(Bild: Christof Birbaumer)

Drei Jahre hatte er nach einem Horror-Sturz verletzt pausieren müssen, erst Ende vergangenen Jahres wieder ein Comeback geben können - doch nun ist der fleischgewordene Ski-Pechvogel Max Franz schon wieder verletzt!

Der Kärntner zog sich beim Super-G-Training eine Sprunggelenksverletzung zu, wird somit sowohl für die Lauberhorn-Rennen in Wengen als auch für Kitzbühel ausfallen.

„Bei einem Schlag ist es wieder akut geworden mit seiner Sprunggelenksverletzung. Er muss jetzt ein bisschen pausieren“, so Cheftrainer Marco Pfeiffer gegenüber dem ORF Kärnten.

Leidenszeit begann im November 2022
Zur Erinnerung: Die große Leidenszeit von Franz begann im November 2022 in Copper Mountain. Im Abfahrtstraining stürzte Franz schwer und zog sich komplizierte Brüche in beiden Beinen zu. Im linken Unterschenkel wurde abseits einer offenen Fraktur auch ein Nerv durchtrennt.

In den USA wurde er damals erstversorgt, in Graz folgten danach mehrere Operationen, er musste um seine Beine zittern, sogar neu gehen lernen. Nach wie vor kämpft Franz mit den Folgen seiner Verletzung.

Vier Tage vor Weihnachten und drei Jahre nach seinem Horror-Sturz ging dann zuletzt für den 36-Jährigen der große Traum von der Rückkehr in den Ski-Weltcup in Erfüllung. Ganz nach Wunsch verlief sein Lauf mit einem Ausfall aber nicht ...

