Vermisstenkrimi: Steirischer Polizist festgenommen

Seit Samstag ist die 34-jährige Steirerin Johanna G. abgängig, eine große Suchaktion läuft. Wie die Polizei mitteilt, wurde nun ein Freund der jungen Frau festgenommen – pikanterweise ist dieser selbst Polizist und Cobra-Beamter. Er soll den letzten Kontakt mit der Frau gehabt haben, bestreitet aber, mit ihrem Verschwinden etwas zu tun zu haben.
Wie berichtet, erstattete die Mutter der 34-jährigen Johanna G. am Samstagabend Anzeige, nachdem sie ihre Tochter seit Freitagabend nicht mehr erreicht hatte. Zuletzt wurde die Fitnesstrainerin an ihrer Wohnadresse in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) gesehen.
Ab Sonntagnachmittag verbreitete sich die Vermisstenmeldung des Vereins „Österreich findet euch“ in sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Am Montag ging dann auch die Landespolizeidirektion mit dem Fall an die Öffentlichkeit.
Cobra-Beamter festgenommen
Demnach hielten Polizisten zunächst Nachschau in der Wohnung der jungen Frau, wo sie alleine lebt. Dort wurde sie allerdings nicht gefunden. Seither läuft die Suche nach der 34-Jährigen, die vormals in der Oststeiermark gelebt hatte, auf Hochtouren.
„Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid ausgeschlossen werden“, hieß es Montagvormittag in einer Aussendung der Polizei. Die Ermittlungen würden in allen Richtungen laufen.
30-jähriger ist Beamter der Spezialeinheit Cobra
Am Abend bestätigte die Landespolizeidirektion dann, dass eine Festnahme im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Johanna G. gab. Besonders brisant: Laut „Krone“-Infos handelt sich dabei um einen 30-jährigen Beamten der Spezialeinheit Cobra, der als letzte Person am Freitagabend mit der 34-Jährigen in Kontakt gewesen bzw. bei ihr Zuhause gewesen sein soll. Johanna G. soll ihn im Vorjahr auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben, allerdings nicht mit ihm liiert gewesen sein.
Verdächtiger bestritt zunächst Kontakt
Bei der Einvernahme soll sich der 30-jährige Südoststeirer kooperativ gezeigt haben, bestritt zunächst aber, sich am Freitag mit der Vermissten getroffen zu haben. Laut einem Chatverlauf von Johanna G. mit einer Freundin soll der Mann am Freitag aber sehr wohl bei ihr gewesen sein. Woraufhin der Mann auch gestand, am Freitag mit ihr in Kontakt gewesen zu sein.
Der Cobra-Beamte bestreitet allerdings, etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. Laut Polizei gibt es dahingehend aktuell auch keine Anhaltspunkte bis auf den Kontakt.
Suche geht weiter
Unterdessen hat die Polizei ihre Suche nach der vermissten Frau weiter intensiviert. Dutzende Polizisten haben am Montag erneut an bekannten Aufenthaltsorten oder Laufstrecken nach der Abgängigen gesucht.
Die abgängige Johanna G. ist 34 Jahre alt, 176 Zentimeter groß, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Die Fitnesstrainerin hat mehrere kleine Tattoos auf den Unterarmen und einen Glitzerstein auf einem Schneidezahn.
Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter Tel. 059 133/60-3333 entgegen.
