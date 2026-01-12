Vermisstenkrimi: Steirischer Polizist festgenommen

30-jähriger ist Beamter der Spezialeinheit Cobra

Am Abend bestätigte die Landespolizeidirektion dann, dass eine Festnahme im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Johanna G. gab. Besonders brisant: Laut „Krone“-Infos handelt sich dabei um einen 30-jährigen Beamten der Spezialeinheit Cobra, der als letzte Person am Freitagabend mit der 34-Jährigen in Kontakt gewesen bzw. bei ihr Zuhause gewesen sein soll. Johanna G. soll ihn im Vorjahr auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben, allerdings nicht mit ihm liiert gewesen sein.