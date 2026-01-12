Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

34-Jährige abgängig

Vermisstenkrimi: Steirischer Polizist festgenommen

Steiermark
12.01.2026 17:31
Die Südsteirerin Johanna G. wird aktuell noch vermisst.
Die Südsteirerin Johanna G. wird aktuell noch vermisst.(Bild: Storchenstation Steiermark / Birbaumer Christofh)

Seit Samstag ist die 34-jährige Steirerin Johanna G. abgängig, eine große Suchaktion läuft. Wie die Polizei mitteilt, wurde nun ein Freund der jungen Frau festgenommen – pikanterweise ist dieser selbst Polizist und Cobra-Beamter. Er soll den letzten Kontakt mit der Frau gehabt haben, bestreitet aber, mit ihrem Verschwinden etwas zu tun zu haben. 

0 Kommentare

Wie berichtet, erstattete die Mutter der 34-jährigen Johanna G. am Samstagabend Anzeige, nachdem sie ihre Tochter seit Freitagabend nicht mehr erreicht hatte. Zuletzt wurde die Fitnesstrainerin an ihrer Wohnadresse in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) gesehen.

Ab Sonntagnachmittag verbreitete sich die Vermisstenmeldung des Vereins „Österreich findet euch“ in sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Am Montag ging dann auch die Landespolizeidirektion mit dem Fall an die Öffentlichkeit.

Cobra-Beamter festgenommen
Demnach hielten Polizisten zunächst Nachschau in der Wohnung der jungen Frau, wo sie alleine lebt. Dort wurde sie allerdings nicht gefunden. Seither läuft die Suche nach der 34-Jährigen, die vormals in der Oststeiermark gelebt hatte, auf Hochtouren.

In der Wohnung der Vermissten gibt es laut Polizei ersten Erhebungen zufolge keine Hinweise auf ...
In der Wohnung der Vermissten gibt es laut Polizei ersten Erhebungen zufolge keine Hinweise auf ein Verbrechen.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid ausgeschlossen werden“, hieß es Montagvormittag in einer Aussendung der Polizei. Die Ermittlungen würden in allen Richtungen laufen.

30-jähriger ist Beamter der Spezialeinheit Cobra
Am Abend bestätigte die Landespolizeidirektion dann, dass eine Festnahme im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Johanna G. gab. Besonders brisant: Laut „Krone“-Infos handelt sich dabei um einen 30-jährigen Beamten der Spezialeinheit Cobra, der als letzte Person am Freitagabend mit der 34-Jährigen in Kontakt gewesen bzw. bei ihr Zuhause gewesen sein soll. Johanna G. soll ihn im Vorjahr auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben, allerdings nicht mit ihm liiert gewesen sein.

Die Polizei veröffentlichte ein Lichtbild von Johanna G.
Die Polizei veröffentlichte ein Lichtbild von Johanna G.(Bild: LPD Stmk.)

Verdächtiger bestritt zunächst Kontakt
Bei der Einvernahme soll sich der 30-jährige Südoststeirer kooperativ gezeigt haben, bestritt zunächst aber, sich am Freitag mit der Vermissten getroffen zu haben. Laut einem Chatverlauf von Johanna G. mit einer Freundin soll der Mann am Freitag aber sehr wohl bei ihr gewesen sein. Woraufhin der Mann auch gestand, am Freitag mit ihr in Kontakt gewesen zu sein.

Der Cobra-Beamte bestreitet allerdings, etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun zu haben. Laut Polizei gibt es dahingehend aktuell auch keine Anhaltspunkte bis auf den Kontakt.

Suche geht weiter
Unterdessen hat die Polizei ihre Suche nach der vermissten Frau weiter intensiviert. Dutzende Polizisten haben am Montag erneut an bekannten Aufenthaltsorten oder Laufstrecken nach der Abgängigen gesucht.

Lesen Sie auch:
„Österreich findet euch“ hat in den sozialen Medien ein Bild der Abgängigen veröffentlicht.
Seit Freitagabend
Abgängig: Polizei sucht 34-jährige Südsteirerin
12.01.2026
Täter agierten ähnlich
Fall Jenni und Fall Stefi: Unheimliche Parallelen
09.12.2025
Krone Plus Logo
Psychiaterin erklärt
Mordfall Stefanie P.: Wenn „Liebe“ Besitz bedeutet
02.12.2025
Beichte nach 8 Jahren
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
09.12.2025

Die abgängige Johanna G. ist 34 Jahre alt, 176 Zentimeter groß, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Die Fitnesstrainerin hat mehrere kleine Tattoos auf den Unterarmen und einen Glitzerstein auf einem Schneidezahn.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter Tel. 059 133/60-3333 entgegen.

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LeibnitzÖsterreichOststeiermark
Polizei
SuchaktionMutterVerbrechenBeamte
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
145.817 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
114.512 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
109.121 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf