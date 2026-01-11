Rauchstopp: Schon nach einer Minute gesünder

Miese Stimmung, Kopfweh, schlechter Schlaf oder Dauerhunger. Wer zu rauchen aufhört, muss neben dem Verlangen nach Zigaretten mitunter auch diese Symptome ertragen. Der Körper hat sich an das Nikotin gewöhnt und verlangt danach – bekommt es aber nicht. Entzugserscheinungen signalisieren, dass im Körper ein Prozess beginnt. Er fängt an, sich selbst zu reinigen. Endlich hat er dazu die Chance, da er sich nicht mehr mit den Giftstoffen der Zigarette „herumschlagen“ muss.