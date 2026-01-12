Kleiner Pieks: „Blut verrät mehr, als man denkt“

CRP und Blutsenkung: Entzündungen auf der Spur

„CRP ist ein sehr empfindlicher Entzündungswert“, betont der Vorsorge-Experte. „Er steigt rasch an, wenn im Körper eine akute Entzündung, Infektion oder Gewebeschädigung besteht. Wir nutzen ihn auch, um den Verlauf einer Entzündung zu kontrollieren – etwa ob eine Behandlung wirkt. Aber: Ein erhöhter CRP-Wert sagt nicht, wo genau die Entzündung sitzt oder welche Ursache ihm genau zugrunde liegt.“