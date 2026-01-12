Deutscher ätzt: „Österreich spielt Anti-Handball“

Keine Frage, eine schlechtere Bewerbung für die Mitgliedschaft in einem Fan-Klub von Österreichs Handball-Nationalteam hat es definitiv noch nie gegeben – Deutschland-Goalie Andreas Wolf hat kurz vor dem Beginn der Handball-EM 2026 ordentlich gegen den rot-weiß-roten Handball ausgeteilt!
„Österreich spielt absoluten Anti-Handball, das möchte keiner sehen, das ist sehr unattraktiv“, so der 34-Jährige wenige Tage vor dem ersten Spiel der Deutschen – gegen Mykola Bilyk und Co. ...
Bilyk weiß übrigens von der schlechten Meinung von Wolf über Österreich, sind die beiden doch Teamkollegen beim deutschen Spitzenklub THW Kiel. „Das hab’ ich ihm schon des Öfteren gesagt – und das weiß er, glaub’ ich, auch selber“, verriet Wolf gegenüber „Sky“.
„Leiten Spiel in all seiner Hässlichkeit!“
Er gesteht den Österreichern immerhin zu, dass es eben genau diese Art und Weise sei, mit der Rot-Weiß-Rot bei den jüngsten Turnieren auf sich aufmerksam machen habe können. „Sie haben mit Lukas Hutecek und Mykola Bilyk zwei absolute Anführer und Alpha-Tiere in ihren Reihen, die das eigene Spiel in all seiner Hässlichkeit leiten“.
Wolf warnte somit auch vor Österreich, vor allem auch wegen eines Umstands: „Auftaktspiele haben immer ihre Tücken und von daher wird es darauf ankommen, dass wir von Anfang an zeigen, dass wir angetreten sind, um in diesem Turnier weit zu kommen und nicht schon im ersten Spiel Federn zu lassen …“
