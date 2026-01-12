Vorteilswelt
Halbfinal-Auslosung

Song Contest in Wien startet in heiße Phase

Adabei Österreich
12.01.2026 17:42
Die Auslosung für das ESC-Halbfinale findet am Montag im Rathaus statt.
Die Auslosung für das ESC-Halbfinale findet am Montag im Rathaus statt.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Der ESC nimmt Fahrt auf: Im Rathaus werden am heutigen Montag die Halbfinale ausgelost. Österreich wird dabei auch auftreten, hat als Gastgeber jedoch einen fixen Platz im Finale. Ab Dienstag fällt außerdem der Startschuss für den Ticketkauf.

Langsam wird es ernst: Am heutigen Montagabend wird Basels Regierungspräsident Conradin Cramer im Wiener Rathaus den Song Contest offiziell an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig übergeben – das ist der Startschuss für das Mega-Event. Gleich darauf findet außerdem die Auslosung der Halbfinale statt, das heißt, alle Teilnehmer-Länder werden einem der beiden Vorentscheide zugeordnet. Darin müssen sie sich für das Finale am 16. Mai qualifizieren – Österreich tritt zwar auch auf, zieht aber als Gastgeber ohnehin fix ins Finale ein.

Ab Dienstag kann man Tickets kaufen
Ab Dienstag gibt es auch endlich Karten für das begehrte Event: Alle, die sich vorab online registriert haben, können ab 13 Uhr Tickets auf der einzigen offiziellen Plattform oeticket kaufen – insgesamt stehen neun Shows zur Auswahl, da auch Previews in den Verkauf gehen. Los geht es bei den Nachmittagsshows bereits ab 15 Euro, teurer sind Karten für die TV-Shows, vor allem natürlich fürs Finale: Da kostet der teuerste Platz im Golden Circle dann 360 Euro.

Wer Österreich vertritt, steht noch nicht fest
Übrigens sehen laut ORF-Umfrage 79 Prozent der Österreicher den ESC als gute Möglichkeit, um Österreich zu präsentieren und Image wie Wertschöpfung zu steigern. 73 Prozent glauben auch, dass der Tourismus davon profitieren wird. 67 Prozent denken, dass die heimische Wirtschaft belebt wird, und 60 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren macht die Austragung des Song Contests stolz auf Österreich. Wer uns vertritt, wird am 20. Februar entschieden.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
