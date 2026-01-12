Song Contest in Wien startet in heiße Phase

Langsam wird es ernst: Am heutigen Montagabend wird Basels Regierungspräsident Conradin Cramer im Wiener Rathaus den Song Contest offiziell an den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig übergeben – das ist der Startschuss für das Mega-Event. Gleich darauf findet außerdem die Auslosung der Halbfinale statt, das heißt, alle Teilnehmer-Länder werden einem der beiden Vorentscheide zugeordnet. Darin müssen sie sich für das Finale am 16. Mai qualifizieren – Österreich tritt zwar auch auf, zieht aber als Gastgeber ohnehin fix ins Finale ein.