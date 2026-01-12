Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Cruise-Liebes-Aus

Globes-Flirt: Bandelt Ana de Armas nun mit IHM an?

Society International
12.01.2026 17:00

Mit ihrem glamourösen Auftritt bei den Golden Globes hat Ana de Armas offenbar nicht nur ihre Fans verzaubert. Auch ein echter Hollywood-Hottie konnte an diesem Abend seinen Blick nicht von der 37-Jährigen lassen. Bahnt sich da etwa die neueste Hollywood-Liebe an?

0 Kommentare

Gut möglich, dass der Single-Status des ehemaligen Bond-Girls nach der Golden-Globe-Verleihung schon wieder Geschichte ist. Denn die fesche Kubanerin sorgte für DAS Liebes-Gerücht des Abends!

Händchen haltend bei den Globes
Der Grund: ihr heißer Flirt mit einem der heißesten Jungstars Hollywoods. Bei den Globes wurde de Armas nämlich ziemlich vertraut mit Jacob Elordi gesichtet! 

Über den roten Teppich bei den Golden Globes schritt Jacob Elordi noch solo, hinter den Kulissen ...
Über den roten Teppich bei den Golden Globes schritt Jacob Elordi noch solo, hinter den Kulissen der Preisverleihung soll es zwischen ihm und Ana de Armas aber heftig geknistert haben.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)

Fotos zeigen die beiden am Rande der glamourösen Preisverleihung beim Händchen halten, sich Anschmachten und Schäkern. Ein harmloses Anbandeln unter Hollywood-Kollegen? Oder könnte daraus etwa mehr werden?

Beide frisch getrennt
Fix ist: Ana de Armas und Jacob Elordi kennen sich bereits seit 2021. Damals standen die zwei für den Erotikthriller „Deep Water“ gemeinsam vor der Kamera. Doch die Kubanerin hatte nur Augen für ihren Co-Star Ben Affleck, mit dem sie zu dieser Zeit liiert war. Und Elordi war gerade frisch mit Olivia Jade Giannulli zusammengekommen.

Ana de Armas ist nach der Trennung von Tom Cruise wieder Single. Aber vielleicht nicht mehr ...
Ana de Armas ist nach der Trennung von Tom Cruise wieder Single. Aber vielleicht nicht mehr lange ...(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Von der Tochter von „Full House“-Star Lori Loughlin trennte sich der Hollywood-Hottie jedoch Ende des letzten Sommers. Und auch die Liebe von de Armas mit Tom Cruise ging im Oktober nach nicht mal einem Jahr in die Brüche. 

Lesen Sie auch:
Wie gemunkelt wird, war es Ana de Armas, die die Beziehung mit Tom Cruise beendet hat.
Kein Happy End
Darum hat Ana de Armas mit Cruise Schluss gemacht
31.10.2025
Fan-Aufschrei
Jacob Elordis neuer Look kommt nicht gut an!
17.02.2025

Schluss soll übrigens de Armas gemacht haben, wie nach dem Liebes-Aus gemunkelt wurde. „Die Dinge entwickelten sich rasant, und sie fühlte sich dabei zunehmend unwohl“, zitierte „US Weekly“ damals einen Insider.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
145.817 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
114.512 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
109.121 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Society International
Golden Globes 2026
Große Gefühle, kleine Skandale und Wow-Momente
Hitlergruß und Drogen
Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller verurteilt
Nach Cruise-Liebes-Aus
Globes-Flirt: Bandelt Ana de Armas nun mit IHM an?
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Taylor schockt Globes
„Mit Diamanten besetzte Pofalte – das ist teuer!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf