Globes-Flirt: Bandelt Ana de Armas nun mit IHM an?

Mit ihrem glamourösen Auftritt bei den Golden Globes hat Ana de Armas offenbar nicht nur ihre Fans verzaubert. Auch ein echter Hollywood-Hottie konnte an diesem Abend seinen Blick nicht von der 37-Jährigen lassen. Bahnt sich da etwa die neueste Hollywood-Liebe an?
Gut möglich, dass der Single-Status des ehemaligen Bond-Girls nach der Golden-Globe-Verleihung schon wieder Geschichte ist. Denn die fesche Kubanerin sorgte für DAS Liebes-Gerücht des Abends!
Händchen haltend bei den Globes
Der Grund: ihr heißer Flirt mit einem der heißesten Jungstars Hollywoods. Bei den Globes wurde de Armas nämlich ziemlich vertraut mit Jacob Elordi gesichtet!
Fotos zeigen die beiden am Rande der glamourösen Preisverleihung beim Händchen halten, sich Anschmachten und Schäkern. Ein harmloses Anbandeln unter Hollywood-Kollegen? Oder könnte daraus etwa mehr werden?
Beide frisch getrennt
Fix ist: Ana de Armas und Jacob Elordi kennen sich bereits seit 2021. Damals standen die zwei für den Erotikthriller „Deep Water“ gemeinsam vor der Kamera. Doch die Kubanerin hatte nur Augen für ihren Co-Star Ben Affleck, mit dem sie zu dieser Zeit liiert war. Und Elordi war gerade frisch mit Olivia Jade Giannulli zusammengekommen.
Von der Tochter von „Full House“-Star Lori Loughlin trennte sich der Hollywood-Hottie jedoch Ende des letzten Sommers. Und auch die Liebe von de Armas mit Tom Cruise ging im Oktober nach nicht mal einem Jahr in die Brüche.
Schluss soll übrigens de Armas gemacht haben, wie nach dem Liebes-Aus gemunkelt wurde. „Die Dinge entwickelten sich rasant, und sie fühlte sich dabei zunehmend unwohl“, zitierte „US Weekly“ damals einen Insider.
