Globes-Flirt: Bandelt Ana de Armas nun mit IHM an?

Beide frisch getrennt

Fix ist: Ana de Armas und Jacob Elordi kennen sich bereits seit 2021. Damals standen die zwei für den Erotikthriller „Deep Water“ gemeinsam vor der Kamera. Doch die Kubanerin hatte nur Augen für ihren Co-Star Ben Affleck, mit dem sie zu dieser Zeit liiert war. Und Elordi war gerade frisch mit Olivia Jade Giannulli zusammengekommen.