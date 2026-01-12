Minister kündigt neun neue Lehrberufe an

Neun neue Lehrberufe

Damit lieferte der BRP-Rotax-Chef einen aufgelegten Elfmeter für Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der den Betrieb am Montag wohl nicht zufällig für einen Besuch auswählte und dabei weitere Details zur Industriestrategie verriet. Diese soll am Mittwoch offiziell präsentiert werden. Wie berichtet, will die Regierung neun Schlüsseltechnologien definieren – und in jeder davon soll ein neuer Lehrberuf entstehen, sagte der Minister nun in Gunskirchen.