Erster Sieg unter Thorup ++ ÖHB-Team vor EM-Start

Rapid bestreitet das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Johannes Hoff Thorup, Manuel Feller holt in Adelboden die beste ÖSV-Slalom-Platzierung der Saison und Österreichs Handballer verpatzen die EM-Generalprobe – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 12. Jänner.