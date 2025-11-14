Musk wirft Wikipedia linke Ausrichtung vor

Musk behauptet schon lange, dass die Enzyklopädie nicht objektiv sei und eine linke Ausrichtung habe. Er selbst ist für rechte Ansichten bekannt und hat kürzlich seine Alternative zu Wikipedia an den Start gebracht. Die Website mit dem Namen Grokipedia bietet ein ähnliches Design mit einer Suchmaske und Artikeln mit Quellenverweisen. Sie wurde bei seiner KI-Firma xAI entwickelt.