Musk wirft Wikipedia linke Ausrichtung vor

Tech-Milliardär Elon Musk hat der Online-Enzyklopädie Wikipedia wieder vorgeworfen, nicht objektiv zu sein. Sie habe eine linke politische Ausrichtung. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales konterte daraufhin, dass die Plattform nicht von Linksradikalen übernommen worden sei.
In der Wikipedia-Community gebe es eine wahre Leidenschaft für Neutralität und für die Frage, wie man alle Seiten einer Debatte abbilden könne. Wales stellte kürzlich sein Buch „Trust. Die 7 Regeln des Vertrauens oder wie man Dinge von Dauer schafft“ in Berlin vor, das von der Entstehungsgeschichte und den Prinzipien Wikipedias handelt. Es wurde gemeinsam mit dem Journalisten Dan Gardner geschrieben.
Grundsätzlich könne es aber vorkommen, dass etwas speziellere Artikel voreingenommen seien, sagte Wales. Das sei zum Beispiel dann der Fall, wenn der Beitrag von nur einer Person verfasst wurde, die eine eigene Sichtweise mitbringe. Dann läge es an anderen Autorinnen und Autoren, diesen Beitrag ausgewogener zu gestalten. Die Community solle mit Kritik an Neutralität konstruktiv umgehen und diese kritisch prüfen.
Auf Wikipedia werden Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern erstellt sowie bearbeitet. „Wir wollen zu einer einvernehmlichen Sichtweise gelangen, die für alle fair ist und die Debatte erklärt, anstatt in der Debatte Partei zu ergreifen“, sagte Wales.
Musk behauptet schon lange, dass die Enzyklopädie nicht objektiv sei und eine linke Ausrichtung habe. Er selbst ist für rechte Ansichten bekannt und hat kürzlich seine Alternative zu Wikipedia an den Start gebracht. Die Website mit dem Namen Grokipedia bietet ein ähnliches Design mit einer Suchmaske und Artikeln mit Quellenverweisen. Sie wurde bei seiner KI-Firma xAI entwickelt.
