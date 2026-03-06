So will Wiener Neustadt eine „geilere City“ werden

Im Wiener Neustadt, unweit des Esperantoparks, wurde am Donnerstag ein Fund gemacht, der wohl selbst abgebrühte Stadtbewohner kurz innehalten ließ: Ein einsamer Vibrator stand dort – offenbar „frauenlos“, aber keineswegs unbeachtet – herum und sorgt im Internet für allgemeine Erheiterung.
Wie er dorthin kam, ist bislang ein Rätsel. Vielleicht hat ihn jemand verloren, vielleicht wollte er einfach nur frische Luft schnappen, wie im Netz augenzwinkernd gemutmaßt wird.
Kommentare im Netz sorgen für Lacher
Das Internet jedenfalls ließ sich nicht lange bitten und liefert prompt eine ganze Welle an Kommentaren. Besonders beliebt: die Vermutung, Wiener Neustadt wolle sich mit solchen Installationen künftig als „wirklich geile Stadt“ positionieren. Stadtmarketing einmal anders.
Andere Beobachter halten das Fundstück gar für einen besonders avantgardistischen Kaktus im Stil moderner Kunst. Wieder andere fühlen sich spontan an ein Lichtschwert aus „Star Wars“ erinnert. Pragmatische Stimmen fragen sich hingegen, warum man das Gerät nicht einfach auf eine Parkbank montiert habe. „Da hätten wenigstens mehrere etwas davon“, meint ein Kommentator trocken.
Ein „Amore mit Motore“
Und schließlich bleibt noch die Theorie, dass der Gegenstand lediglich „Gassi gegangen“ sei. Selbst ein „Amore mit Motore“ brauche schließlich ab und zu Bewegung an der frischen Luft, wird angemerkt. Ob sich der Besitzer oder die Besitzerin noch meldet, bleibt abzuwarten. Bis dahin sorgt der mysteriöse Fund zumindest für eines: beste Unterhaltung in der Stadt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.