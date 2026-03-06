Experte: „Long Covid braucht stationäre Therapie“

Dabei hat es eine derartige Institution in der Steiermark ja bereits gegeben. Das ehemalige LKH Hörgas wurde während der Pandemie zum Long-Covid-Spital umfunktioniert – und war mehr als gut ausgelastet. Als die Landesregierung entschied, das Haus im Norden von Graz im Frühjahr 2022 zu schließen, war die Kritik groß. „Die Landesrätin weiß offenbar nicht, wie sehr Post-Covid-Patienten leiden“, hielt auch Florian Iberer damals mit seiner Meinung zur ehemaligen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) nicht hinter dem Berg.