Die Peschmerga stehen schon an der Grenze

Spezialeinheiten wären durchaus denkbar. So wie Barack Obama als Präsident Spezialeinheiten für den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) nach Syrien geschickt hat. Die Schlachten gegen den IS haben damals kurdische Einheiten geführt – allerdings mit entscheidender Unterstützung der Spezialisten aus den USA. Gleiches ist im Kampf gegen den IS im Irak geschehen.