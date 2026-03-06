Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fashion Week

Wenn Paris ruft, zeigen sich auch seltene Gäste

Star-Style
06.03.2026 05:00
Die „King of Pop“-Tochter versucht, dem Blitzlichtgewitter normalerweise fernzubleiben.
Die „King of Pop“-Tochter versucht, dem Blitzlichtgewitter normalerweise fernzubleiben.(Bild: APA/AFP/Tiziana FABI)
Porträt von Nadi Adana
Porträt von Norman Schenz
Von Nadi Adana und Norman Schenz

Wann haben Sie die „King of Pop“-Tochter Paris Jackson oder „Kevin allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen? Bei der Pariser Fashion Week zeigen sie sich wieder – und sorgen an der Seine gemeinsam mit anderen Prominenten für einen echten Star-Auflauf.

0 Kommentare

Paris ist bekanntlich nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt der Mode. Nach Mailand macht der internationale Fashion-Zirkus nun halt in der französischen Metropole. Bei der Pariser Fashion Week, die bis 10. März stattfindet, versammeln sich Stilbewusste, Schaulustige und auch die großen Namen der Branche. Designer wie Chanel, Yves Saint Laurent, Tom Ford oder Dior präsentieren ihre neuesten Kreationen für die kommende Herbst-/Wintersaison.

Auch für die Stars ist das Laufsteg-Spektakel ein Pflichttermin. Schließlich stehen bald die Oscars an – und dort zählt nicht nur die Trophäe, sondern auch der Auftritt auf dem roten Teppich. Kein Wunder also, dass sich in der Stadt an der Seine zahlreiche Prominente blicken lassen, darunter auch einige, die zuletzt eher selten in der Öffentlichkeit waren.

So etwa Paris Jackson, die Tochter des „King of Pop“. Erst vor wenigen Wochen postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrer Mutter Debbie Rowe, nun zeigte sie sich bei der Fashion Show von Tom Ford und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Doch sie war nicht der einzige prominente Gast.

Gemütlich zu Dior: Macaulay Culkin
Gemütlich zu Dior: Macaulay Culkin(Bild: AP/Tom Nicholson)
Seit 20 Jahren Diors Muse: Charlize Theron
Seit 20 Jahren Diors Muse: Charlize Theron(Bild: AP/Tom Nicholson)
Seltener Gast: Paris Jackson bei Tom Ford
Seltener Gast: Paris Jackson bei Tom Ford(Bild: Getty Images/Pierre Suu)
Vom Opernball zu Yves Saint Laurent: Iris Law
Vom Opernball zu Yves Saint Laurent: Iris Law(Bild: AP/Tom Nicholson)
Zoë Kravitz bei Yves Saint Laurent
Zoë Kravitz bei Yves Saint Laurent(Bild: AP/Tom Nicholson)
pwilliamsworld
pwilliamsworld(Bild: pwilliamsworld )

Stil ist eine Frage des Geschmacks
Auch Musiker Pharrell Williams erschien entspannt bei Dior im T-Shirt und in Jeans. Auf skurrile Bequemlichkeit setzte dort auch „Kevin allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin. Er ließ sich in einem weißen „Raupe-Nimmersatt“ Pullover fotografieren und bewies damit, dass Stil auch mit einem Augenzwinkern funktioniert. Besonders elegant zeigte sich Oscar-Star Charlize Theron. Die langjährige Dior-Muse erschien ganz nach dem Motto „All Black“ – mit Mikro Minirock.

Fazit: Wenn‘s „nur“ um Mode geht, lassen sich selbst die scheuesten Stars blicken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
06.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.144 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.056 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
270.266 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2604 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2385 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2221 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Star-Style
Fashion Week
Wenn Paris ruft, zeigen sich auch seltene Gäste
Neue Trendfrisur
Hadid, Moore & Co.: Der Bob erobert Fashion Week
Busenblitzer in Paris
Kate Moss und Paris Jackson lassen tief blicken
Heißer Spitzenlook
Bella Hadid in einem Hauch von Nichts am Laufsteg
Ausgeschlafen sexy!
Ortega & Co.: Hollywood trägt jetzt Nachthemd!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf