Wenn Paris ruft, zeigen sich auch seltene Gäste

Wann haben Sie die „King of Pop“-Tochter Paris Jackson oder „Kevin allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen? Bei der Pariser Fashion Week zeigen sie sich wieder – und sorgen an der Seine gemeinsam mit anderen Prominenten für einen echten Star-Auflauf.
Paris ist bekanntlich nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt der Mode. Nach Mailand macht der internationale Fashion-Zirkus nun halt in der französischen Metropole. Bei der Pariser Fashion Week, die bis 10. März stattfindet, versammeln sich Stilbewusste, Schaulustige und auch die großen Namen der Branche. Designer wie Chanel, Yves Saint Laurent, Tom Ford oder Dior präsentieren ihre neuesten Kreationen für die kommende Herbst-/Wintersaison.
Auch für die Stars ist das Laufsteg-Spektakel ein Pflichttermin. Schließlich stehen bald die Oscars an – und dort zählt nicht nur die Trophäe, sondern auch der Auftritt auf dem roten Teppich. Kein Wunder also, dass sich in der Stadt an der Seine zahlreiche Prominente blicken lassen, darunter auch einige, die zuletzt eher selten in der Öffentlichkeit waren.
So etwa Paris Jackson, die Tochter des „King of Pop“. Erst vor wenigen Wochen postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrer Mutter Debbie Rowe, nun zeigte sie sich bei der Fashion Show von Tom Ford und zog mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Doch sie war nicht der einzige prominente Gast.
Stil ist eine Frage des Geschmacks
Auch Musiker Pharrell Williams erschien entspannt bei Dior im T-Shirt und in Jeans. Auf skurrile Bequemlichkeit setzte dort auch „Kevin allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin. Er ließ sich in einem weißen „Raupe-Nimmersatt“ Pullover fotografieren und bewies damit, dass Stil auch mit einem Augenzwinkern funktioniert. Besonders elegant zeigte sich Oscar-Star Charlize Theron. Die langjährige Dior-Muse erschien ganz nach dem Motto „All Black“ – mit Mikro Minirock.
Fazit: Wenn‘s „nur“ um Mode geht, lassen sich selbst die scheuesten Stars blicken.
