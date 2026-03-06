Wenn Paris ruft, zeigen sich auch seltene Gäste

Stil ist eine Frage des Geschmacks

Auch Musiker Pharrell Williams erschien entspannt bei Dior im T-Shirt und in Jeans. Auf skurrile Bequemlichkeit setzte dort auch „Kevin allein zu Haus“-Star Macaulay Culkin. Er ließ sich in einem weißen „Raupe-Nimmersatt“ Pullover fotografieren und bewies damit, dass Stil auch mit einem Augenzwinkern funktioniert. Besonders elegant zeigte sich Oscar-Star Charlize Theron. Die langjährige Dior-Muse erschien ganz nach dem Motto „All Black“ – mit Mikro Minirock.

Fazit: Wenn‘s „nur“ um Mode geht, lassen sich selbst die scheuesten Stars blicken.