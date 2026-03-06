Vorteilswelt
Neue Verordnung kommt

Rückschrittliche Politik auf Kosten der Tiere

Tierecke
06.03.2026 05:15
Anstatt breites Experten-Wissen einzuholen, schnapsen sich drei „Partei-Koordinierer“ Armin ...
Anstatt breites Experten-Wissen einzuholen, schnapsen sich drei „Partei-Koordinierer“ Armin Hübner (Neos) , Michalea Schmidt (SPÖ) und Alexander Pröll (ÖVP) die neue Tierschutzverordnung aus. Doch der präsentierte Entwurf weist große Mängel auf.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, APA-Images/photonews.at/Georges Schneider)
Porträt von Maggie Entenfellner
Porträt von Katharina Lattermann
Von Maggie Entenfellner und Katharina Lattermann

Monatelang wurde hinter verschlossenen Türen ein Dossier zur zweiten Tierhaltungsverordnung ausgearbeitet. NGOs wurden, wie sonst eigentlich üblich, nicht einbezogen. Erst mit der Begutachtungsphase kamen die Pläne ans Licht, welche die Politik nun als positive Errungenschaft verkaufen möchte. 

0 Kommentare

Was der Öffentlichkeit allerdings hier als Fortschritt präsentiert wird, könnte sich als massiver Rückschritt entpuppen, befürchtet eine Allianz aus mehreren Tierschutzorganisationen. Diese wird auch von der „Krone“ unterstützt, Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner lässt aufhorchen: „Das ist das schlechteste Gesetz seit 25 Jahren!“

Verpflichtendes Wissen
So ist zwar ein verpflichtender bundesweiter Sachkundenachweise vor der Anschaffung von Hunden, Vögeln oder Reptilien gefordert, allerdings gibt es massive Mängel bei der Umsetzung. Dieser scheint alles andere als gut durchdacht zu sein. Ein drängender Punkt: Wer genau darf die Sachkundekurse für neue Hundehalter anbieten?

Die Regierungskoordinatoren erweisen sich nicht als die drei Musketiere für Tierwohl. Wird doch ...
Die Regierungskoordinatoren erweisen sich nicht als die drei Musketiere für Tierwohl. Wird doch noch jemand einlenken?(Bild: iwavephoto - stock.adobe.com)

„Es gibt de facto keinerlei qualitative Anforderungen an jene Personen, die diese Kurse leiten sollen“, kritisiert die Tierschutzallianz. Denn der Beruf Hundetrainer zählt als „freies Gewerbe“, das jeder relativ schnell ausüben kann. Einen staatlichen Befähigungsnachweis für diesen Beruf gibt es nicht. Das führe aus Sicht von Tierschützern zu deutlichen Qualitätsunterschieden.

Problematische Punkte im Paket:

  • Hundezucht: Hündinnen dürfen laut Entwurf drei Würfe in zwei Jahren haben. Das ist zu viel! Europäischer Standard ist, dass zwischen den Würfen mindestens ein Jahr liegen muss.
  • Mit Kätzinnen darf laut Entwurf ab dem zehnten Lebensmonat gezüchtet werden. Das ist viel zu früh, warnen Experten.
  • Personen, die künftig Sachkundekurse leiten dürfen, benötigen selbst keine Prüfung dafür. Unverständlich! Denn am Messerli-Institut auf der VetMed-Universität gibt es für Hundetrainer die Möglichkeit, eine staatliche Zertifizierung – das Gütesiegel „Tierschutzqualifizierter Hundetrainer“ – zu erwerben.  

Wiener Modell als Vorbild
Für die Allianz von Vier Pfoten, den Verein gegen Tierfabriken, Tierschutz Austria, den Verein Freunde der Tierecke, den Verein Pfotenhilfe und das Tierheim Krems ist dies vollkommen inakzeptabel. Sie fordern, dass das Abhalten der Kurse ausschließlich „tierschutzqualifizierten Hundetrainern“ vorbehalten sein sollte.

Dieses Gütesiegel wird vom Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität vergeben und ist in Wien bereits Standard, wo ein Sachkundenachweis für Hundehalter schon seit vielen Jahren Pflicht ist. Auch für Exoten wie Reptilien, Amphibien und Papageienvögel ist ein entsprechender Kurs in der Hauptstadt seit drei Jahren ein Muss. 

Lesen Sie auch:
Ab 1. Jänner 2023
Wer Tier-Exoten halten will, muss Kurs besuchen
03.10.2022

Immerhin müssen künftige Tierhalter für diese Kurse zahlen – und dann sollten sie doch erwarten können, dass sie von echten Experten geschult werden. Für heftige Kritik sorgen auch die neuen Regelungen zur Zucht. So dürfen künftig weibliche Katzen bereits mit zehn Monaten gedeckt werden – in einem Alter, in dem die Tiere noch nicht ausgewachsen sind.

Wird noch eingelenkt?
In der Hundezucht gibt es einen besonders schwammig formulierten Passus, der es künftig erlauben könnte, kranke oder unverträgliche Tiere in Boxen sperren zu dürfen. Warum die Politik und allen voran die drei Regierungskoordinatoren Tierschutz derartig mit Füßen treten, ist schwer zu verstehen. Die Tierschutzallianz hofft auf ein Umdenken.

06.03.2026 05:15
