Rückschrittliche Politik auf Kosten der Tiere

Immerhin müssen künftige Tierhalter für diese Kurse zahlen – und dann sollten sie doch erwarten können, dass sie von echten Experten geschult werden. Für heftige Kritik sorgen auch die neuen Regelungen zur Zucht. So dürfen künftig weibliche Katzen bereits mit zehn Monaten gedeckt werden – in einem Alter, in dem die Tiere noch nicht ausgewachsen sind.

Wird noch eingelenkt?

In der Hundezucht gibt es einen besonders schwammig formulierten Passus, der es künftig erlauben könnte, kranke oder unverträgliche Tiere in Boxen sperren zu dürfen. Warum die Politik und allen voran die drei Regierungskoordinatoren Tierschutz derartig mit Füßen treten, ist schwer zu verstehen. Die Tierschutzallianz hofft auf ein Umdenken.