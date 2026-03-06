Prozess um Kosten für Begräbnis von der Mutter

Untreue lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber einer 50-jährigen Arztassistentin: Sie habe den betagten Lebensgefährten der verstorbenen Mutter um fast 15.000 Euro abgezockt, heißt es in der ungewöhnlichen Anklage. Denn der Tatort soll das Pflegeheim gewesen sein – und die Vorgehensweise eine, die hier oft vorkommt, wenn Bewohner ihre finanziellen Angelegenheiten in die Hände von Angehörigen oder nahestehenden Bekannten geben. Und das kann durchaus vor Gericht enden!