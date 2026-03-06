Prozess um Kosten für Begräbnis von der Mutter

Dieser Fall aus Kärnten zeigt, dass es bei finanziellen Vereinbarungen oft nicht ohne schriftliche Aufzeichnungen geht! Eine Tochter verwahrte Bankomatkarte und Taschengeld für die Mutter und deren Partner, die gemeinsam ins Pflegeheim gezogen waren – doch nach einem Todesfall bringt sie genau das vor Gericht.
Untreue lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber einer 50-jährigen Arztassistentin: Sie habe den betagten Lebensgefährten der verstorbenen Mutter um fast 15.000 Euro abgezockt, heißt es in der ungewöhnlichen Anklage. Denn der Tatort soll das Pflegeheim gewesen sein – und die Vorgehensweise eine, die hier oft vorkommt, wenn Bewohner ihre finanziellen Angelegenheiten in die Hände von Angehörigen oder nahestehenden Bekannten geben. Und das kann durchaus vor Gericht enden!
