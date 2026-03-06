Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gespräche laufen

Wildes Gerücht: Wechsel von Xabi Alonso schon fix?

Fußball International
06.03.2026 06:13
Xabi Alonso
Xabi Alonso(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wildes Gerücht um Xabi Alonso! Der Spanier könnte schon bald wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Es soll bereits feststehen, dass er kommende Saison entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen wird.

0 Kommentare

Nur wenige Monate nach seinem Aus bei Real Madrid wird der frühere Erfolgscoach von Bayer Leverkusen mit einem Engagement in England in Verbindung gebracht. Wie der X-Account „Indykaila News“ berichtet, dürfte Alonso zur kommenden Saison entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen. Demnach sollen mit beiden Vereinen bereits intensive Gespräche laufen. Unter Berufung auf Alonsos Umfeld heißt es, dass auch schon über konkrete Personalfragen gesprochen wurde.

Bedingung: Eigenes Trainerteam
Klar soll laut Bericht auch sein: Alonso würde im Falle eines Engagements sein eigenes Trainerteam mitbringen. Dieser Punkt sei für den 44-jährigen Spanier nicht verhandelbar.

Innerhalb der Gerüchte gibt es zudem eine klare Tendenz: Alonso soll eine Rückkehr zum FC Liverpool bevorzugen. Für die „Reds“ spielte er zwischen 2004 und 2009 und stieg in dieser Zeit zur Klub-Legende auf.

Trainerwechsel bei Liverpool möglich
Bei Liverpool könnten sich tatsächlich Veränderungen anbahnen. Nach einer durchwachsenen Saison verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer Arne Slot über den Sommer hinaus keine Zukunft beim Klub haben könnte. Auch das spanische Portal „Fichajes.net“ brachte Alonso zuletzt häufiger mit der Trainerbank an der Anfield Road in Verbindung.

Geht Guardiola vorzeitig?
Bei Manchester City ist die Lage etwas komplizierter. Startrainer Pep Guardiola besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Dennoch tauchen immer wieder Gerüchte über einen möglichen vorzeitigen Abschied des Spaniers am Saisonende auf.

Sportlich ist City derzeit nicht mehr ganz so dominant wie in den vergangenen Jahren, auch wenn der Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal nur sieben Punkte beträgt und die „Skyblues“ ein Spiel weniger absolviert haben.

Ob sich die Gerüchte um Alonso tatsächlich bewahrheiten, bleibt vorerst offen. Gesprächsstoff liefern sie aber bereits jetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.03.2026 06:13
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.324 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.217 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
275.851 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2490 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2405 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2223 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Fußball International
Letzte Details
WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus
Krone Plus Logo
Weltmeister Cannavaro:
„Österreich hat Italien inzwischen überholt“
Gespräche laufen
Wildes Gerücht: Wechsel von Xabi Alonso schon fix?
FA Cup im Ticker
Wolverhampton gegen Liverpool – ab 21 Uhr LIVE
La Liga im Ticker
Celta Vigo gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf