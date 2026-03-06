Wildes Gerücht: Wechsel von Xabi Alonso schon fix?

Wildes Gerücht um Xabi Alonso! Der Spanier könnte schon bald wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Es soll bereits feststehen, dass er kommende Saison entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen wird.
Nur wenige Monate nach seinem Aus bei Real Madrid wird der frühere Erfolgscoach von Bayer Leverkusen mit einem Engagement in England in Verbindung gebracht. Wie der X-Account „Indykaila News“ berichtet, dürfte Alonso zur kommenden Saison entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen. Demnach sollen mit beiden Vereinen bereits intensive Gespräche laufen. Unter Berufung auf Alonsos Umfeld heißt es, dass auch schon über konkrete Personalfragen gesprochen wurde.
Bedingung: Eigenes Trainerteam
Klar soll laut Bericht auch sein: Alonso würde im Falle eines Engagements sein eigenes Trainerteam mitbringen. Dieser Punkt sei für den 44-jährigen Spanier nicht verhandelbar.
Innerhalb der Gerüchte gibt es zudem eine klare Tendenz: Alonso soll eine Rückkehr zum FC Liverpool bevorzugen. Für die „Reds“ spielte er zwischen 2004 und 2009 und stieg in dieser Zeit zur Klub-Legende auf.
Trainerwechsel bei Liverpool möglich
Bei Liverpool könnten sich tatsächlich Veränderungen anbahnen. Nach einer durchwachsenen Saison verdichten sich die Anzeichen, dass Trainer Arne Slot über den Sommer hinaus keine Zukunft beim Klub haben könnte. Auch das spanische Portal „Fichajes.net“ brachte Alonso zuletzt häufiger mit der Trainerbank an der Anfield Road in Verbindung.
Geht Guardiola vorzeitig?
Bei Manchester City ist die Lage etwas komplizierter. Startrainer Pep Guardiola besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Dennoch tauchen immer wieder Gerüchte über einen möglichen vorzeitigen Abschied des Spaniers am Saisonende auf.
Sportlich ist City derzeit nicht mehr ganz so dominant wie in den vergangenen Jahren, auch wenn der Rückstand auf den Tabellenführer Arsenal nur sieben Punkte beträgt und die „Skyblues“ ein Spiel weniger absolviert haben.
Ob sich die Gerüchte um Alonso tatsächlich bewahrheiten, bleibt vorerst offen. Gesprächsstoff liefern sie aber bereits jetzt.
