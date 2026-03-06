Wildes Gerücht: Wechsel von Xabi Alonso schon fix?

Nur wenige Monate nach seinem Aus bei Real Madrid wird der frühere Erfolgscoach von Bayer Leverkusen mit einem Engagement in England in Verbindung gebracht. Wie der X-Account „Indykaila News“ berichtet, dürfte Alonso zur kommenden Saison entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen. Demnach sollen mit beiden Vereinen bereits intensive Gespräche laufen. Unter Berufung auf Alonsos Umfeld heißt es, dass auch schon über konkrete Personalfragen gesprochen wurde.