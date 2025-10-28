Musk startet seinen Wikipedia-Rivalen Grokipedia

So verwies das Technologie-Blog „The Verge“ auf den Grokipedia-Beitrag zu Apples Macbook Air, unter dem steht, dass er von Wikipedia „adaptiert“ worden sei. Der Entwicklungsstand von Grokipedia wird zum Start als „Version 0.1“ bezeichnet. Schon in diesem Stadium sei die Enzyklopädie seiner Meinung nach „besser als Wikipedia“, schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X.