Bablers Bewährungsprobe: Parteitag als Prozenttest

Mitgliederschwund unter Babler

Zu denken geben sollte der SPÖ selbst auch ihr Mitgliederschwund. Im Juli des Jahres 2023, also kurz nachdem Babler in der Verlängerung der Abstimmung aus Linz zum Parteichef wurde, informierte die SPÖ damals stolz und offiziell, dass man die 150.000 Mitglieder-Marke geknackt habe. Wie Abrufe einzelner Genossen für die „Krone“ übereinstimmend ergaben, lag die Zahl im Herbst des Jahres 2025 schon nur mehr bei rund 133.000 Genossen. Aktuell soll man sogar unter der 130.000er-Marke sein. Zwischen Juli 2023 und Donnerstag, 5. März, verlor die SPÖ unter Babler damit mehr als 20.000 Mitglieder, und damit im Durchschnitt 20 Genossen pro Tag.