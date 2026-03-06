Sind Sie für den Weltuntergang gerüstet?
„Keine Frage!“
Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Dieses Mal geht es um ein geradezu philosophisches Thema: Wären Sie für den Fall, dass ihre Existenz jäh enden würde, mit sich selbst im Reinen?
Vorab sogleich eine Entwarnung für die Ängstlichen unter Ihnen: Diese Welt wird so schnell nicht untergehen, und vermutlich wird sogar unsere Menschheit noch eine Weile überleben, obwohl es derzeit wieder mal nach dem Gegenteil aussieht (eines steht jetzt schon fest: Die Insekten überleben uns mit Sicherheit um Jahrmillionen, weil sie schlichtweg zäher und klüger sind als wir).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.