Sind Sie für den Weltuntergang gerüstet?

Vorab sogleich eine Entwarnung für die Ängstlichen unter Ihnen: Diese Welt wird so schnell nicht untergehen, und vermutlich wird sogar unsere Menschheit noch eine Weile überleben, obwohl es derzeit wieder mal nach dem Gegenteil aussieht (eines steht jetzt schon fest: Die Insekten überleben uns mit Sicherheit um Jahrmillionen, weil sie schlichtweg zäher und klüger sind als wir).