Online-Marktplatz für gestohlene Daten geschlossen

LeakBase war Europol zufolge eine „zentrale Drehscheibe im Ökosystem der Cyberkriminalität“. Die Plattform hatte weltweit 142.000 registrierte Nutzer und sich auf den Handel mit gestohlenen Daten spezialisiert. Sie war nach Angaben von Europol offen im Internet zugänglich. Die Server des Marktes waren in Amsterdam. Die Daten wurden sichergestellt. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde in Den Haag gab es rund 100 Einsätze, vor allem gegen die 37 Hauptnutzer der Plattform.