Online-Marktplatz für gestohlene Daten geschlossen

Die Polizei von Amsterdam hat im Zuge einer internationalen Aktion laut Europol einen der weltweit größten Handelsplätze für gestohlene Daten geschlossen. In 14 Ländern hatten Ermittler an einem gemeinsamen Aktionstag am Dienstag zugegriffen.
LeakBase war Europol zufolge eine „zentrale Drehscheibe im Ökosystem der Cyberkriminalität“. Die Plattform hatte weltweit 142.000 registrierte Nutzer und sich auf den Handel mit gestohlenen Daten spezialisiert. Sie war nach Angaben von Europol offen im Internet zugänglich. Die Server des Marktes waren in Amsterdam. Die Daten wurden sichergestellt. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde in Den Haag gab es rund 100 Einsätze, vor allem gegen die 37 Hauptnutzer der Plattform.
Zahl der Opfer unklar
„Plattformen dieser Art sind der Motor für Cyberkriminalität“, teilte die Amsterdamer Polizei mit. Die Cybercrime-Experten warnten auch, dass gestohlene Daten immer wieder weiterverkauft und für verschiedene Arten von Betrug missbraucht würden. Es ist unklar, wie viele Menschen Opfer der Praktiken geworden sind. Auf der bisherigen Website ist nun eine Nachricht der Polizei zu sehen: „Der Handel mit gestohlenen Daten ist strafbar. Jeder hinterlässt online Spuren.“
Die Ermittlungen hatten nach Informationen des Cybercrime-Teams der Amsterdamer Polizei 2023 in den Niederlanden begonnen. Sie seien schnell erweitert worden. Die Amsterdamer Polizei arbeitete eng mit dem amerikanischen FBI zusammen. Europol koordinierte die Aktion.
