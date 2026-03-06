Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Erpresser-Gerüchte

Gastpatienten-Streit wird jetzt so richtig brutal

Wien
06.03.2026 05:00
Polit-Keilerei in Apotheken (Symbolbild)
Polit-Keilerei in Apotheken (Symbolbild)(Bild: Gorodenkoff - stock.adobe.com)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Erpresser-Gerüchte, Polit-Keilerei in Apotheken, eine harte Wortmeldung nach der anderen – der Gastpatienten-Streit zwischen Wien und Niederösterreich eskaliert immer mehr. Die Oper: alle Patienten!

0 Kommentare

Kranke Menschen als Pingpong-Bälle, die eiskalt zwischen zwei Bundesländern hin- und hergeschossen werden. Der Gastpatienten-Streit zwischen Wien und Niederösterreich geht in die nächste Runde – ein Satz, den wir leider fast täglich schreiben können. Was ist nun schon wieder passiert?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
2° / 16°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
3° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
2° / 15°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
1° / 16°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.144 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.056 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
270.266 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2604 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2385 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2221 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Erpresser-Gerüchte
Gastpatienten-Streit wird jetzt so richtig brutal
„Krone“-Interview
Clueso: „Habe keine Musik gemacht, um mitzuhalten“
Angewandte Kunst
Prachtvolle Glanzstücke der Juwelierskunst im MAK
Konträre Angaben
Auto zu lang geputzt? Tankstelle stornierte Strafe
„Krone“-Leseraufruf
Welche Absurditäten haben Sie in den Öffis erlebt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf