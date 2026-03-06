„Er könnte dem ÖFB-Team hundertprozentig helfen“

Manfred Schmid im sportkrone.at-Video-Talk! Der Cheftrainer des TSV Hartberg spricht vor dem finalen Spiel im Grunddurchgang gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über einen Erfolg, „der nicht hoch genug einzuschätzen wäre“, einen Spieler, „der dem Nationalteam hundertprozentig helfen könnte“, Veränderungsprozesse, die angepeilten Top-Sechs und seine persönliche Zukunft (im Video oben).
