Manfred Schmid:

„Er könnte dem ÖFB-Team hundertprozentig helfen“

Fußball
06.03.2026 05:45
0 Kommentare

Manfred Schmid im sportkrone.at-Video-Talk! Der Cheftrainer des TSV Hartberg spricht vor dem finalen Spiel im Grunddurchgang gegen Blau-Weiß Linz am Sonntag mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über einen Erfolg, „der nicht hoch genug einzuschätzen wäre“, einen Spieler, „der dem Nationalteam hundertprozentig helfen könnte“, Veränderungsprozesse, die angepeilten Top-Sechs und seine persönliche Zukunft (im Video oben).

