Baby lag zwei Tage in abgeschlepptem Wagen

„Ich dachte, Cops bringen Bub nach Hause“

Der Rabenvater wurde einen Tag später festgenommen und muss sich wegen schwerer Kindesgefährdung und der fahrlässigen Verletzung eines Babys vor Gericht verantworten. Polizeichef Ted Stager: „Gegen ihn lagen bereits zehn ausstehende Haftbefehle vor, weshalb er wohl auch seinen Wagen nicht auslösen wollte.“ Linsons Verteidiger behauptet indes, sein Mandant habe angenommen, dass die Cops seinen Sohn beim Abschleppen gesehen und zur Mutter gebracht hätten. Nachgeprüft hatte Linson das allerdings nicht. Er muss bis zu seiner nächsten Anhörung am 11. März in Untersuchungshaft bleiben.