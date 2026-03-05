Tech-Riesen sollen Strom für KI selbst finanzieren

Teil von Trumps „Bezahlbarkeit“-Agenda

Trump stellte die Initiative als Teil seiner wirtschaftspolitischen „Bezahlbarkeit“-Agenda dar, mit der er sinkende Lebenshaltungskosten für US-Bürger erreichen will – auch mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen Ende des Jahres. Das Thema gilt derzeit als eines der zentralen politischen Schlagworte im US-Wahlkampf und wird besonders von Demokraten betont. Zugleich erklärte er, der Ausbau von Rechenzentren sei entscheidend, damit die USA im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz gegenüber China führend bleiben.