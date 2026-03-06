Trump ermutigt Kurden im Irak zu Angriffen im Iran

Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran. Beobachter warnen zugleich vor einer weiteren Eskalation, da mehrere Staaten der Region ihre Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und westliche Länder mit der Evakuierung ihrer Bürger begonnen haben. Ein Experte hält gar einen Dritten Weltkrieg für möglich.