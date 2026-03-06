Trump ermutigt Kurden im Irak zu Angriffen im Iran

Seit dem 28. Februar 2026 hat sich der Krieg in Nahost deutlich ausgeweitet. Auslöser war eine großangelegte Angriffswelle der USA und Israels auf militärische und staatliche Einrichtungen im Iran. Die wichtigsten Nachrichten des Tages im krone.at-Liveticker.
Seit Kriegsbeginn wurden Hunderte Ziele attackiert, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Anlagen des iranischen Atomprogramms. Bei den ersten Angriffen kam auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben, ebenso mehrere ranghohe Militärs.
Teheran reagierte rasch mit Gegenangriffen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen im Nahen Osten abgefeuert, etwa in Bahrain, Kuwait und im Irak.
Das Wichtigste in Kürze:
US-Präsident Donald Trump ermutigt iranisch-kurdische Kräfte im Irak zu Angriffen auf den Iran.
Die wichtigsten Ereignisse des heutigen Tages im Live-Überblick:
Seit Anfang März dauern die Gefechte an. Israel und die USA führen nach eigenen Angaben weiterhin tägliche Luftschläge gegen die iranische Infrastruktur aus. Gleichzeitig setzt Teheran auch auf Angriffe über verbündete Gruppen in der Region, darunter die Hisbollah im Libanon.
Bereits in den ersten Kriegstagen kamen Hunderte Menschen ums Leben, die meisten davon im Iran. Beobachter warnen zugleich vor einer weiteren Eskalation, da mehrere Staaten der Region ihre Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und westliche Länder mit der Evakuierung ihrer Bürger begonnen haben. Ein Experte hält gar einen Dritten Weltkrieg für möglich.
