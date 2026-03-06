Bürgermeister Vitali Klitschko: „Träume von Tirol“

„Krone“: Herr Klitschko, wie beurteilen Sie den Krieg im Nahen Osten? Was bedeutet er für den Krieg in der Ukraine?

Vitali Klitschko: Jeder Krieg ist schlecht. Und jeder spürt schon jetzt, dass die Preise für Öl und Gas wieder in die Höhe schießen. Aber eines weiß ich: Die Kamikaze-Drohnen mit dem iranischen Namen „Shahed“ haben sehr viele unserer Bürger getötet und viele Wohnhäuser zerstört. Der Iran war und bleibt ein Partner der aggressiven russischen Politik. Doch ich hoffe, dass wieder Stabilität in den Nahen Osten kommt, auch für die Energiesicherheit in Europa und in der Ukraine.