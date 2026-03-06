BMW baut so viele Motoren wie noch nie in Steyr

Ebenfalls heuer starten die Vorarbeiten für eine weitere Technologie, deren Fertigung dann 2028 beginnt: Steyr ist auch das Entwicklungszentrum für die industrielle Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellen im Konzern. Im Motorenwerk wird dafür Platz geschaffen und 2027 Vorserien bauen. Parallel wurden zudem sogar wieder mehr Verbrennermotoren am Standort erzeugt, der dadurch bestens abgesichert ist. „Unser Weg ist Technologieoffenheit. Es zählt, was der Kunde will, keine weiß, was in zwei Jahren passiert. Umso wichtiger ist, dass wir in Steyr alles können: Diesel, E-Antrieb, Hybrid, und so je nach Bedarf auch die Mitarbeiter einsetzen“, bekräftigt Geschäftsführer Harald Gottsche.