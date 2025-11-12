Bill Kaulitz zahlt Millionen für „ekelhaftes“ Haus

Aucht! Promi-Zwilling und Heidi-Klum-Schwagerr Bill Kaulitz hat eine siebenstellige Summe für eine zweifelhafte Immobilie ausgegeben.
Der Tokio-Hotel-Sänger plauderte im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ aufregende Neuigkeiten aus: Hinter ihm liegt „eine große Shoppingwoche“. Die Rede ist allerdings nicht von Designer-Kleidung oder Schmuck – vielmehr hat sich Bill ein Haus gekauft.
Sein Zwillingsbruder Tom zeigte sich äußerst kritisch. Die Immobilie sei ein „Schrotthaufen“, so der Gitarrist. „Man geht rein und denkt sich: Wow, jetzt haben wir ganz viel Geld ausgegeben für einen ganz schönen Haufen Sch***.“
Ratten, Schimmel, Wasserschäden
Bill räumte ein, dass das Haus tatsächlich „unbewohnbar“ sei. Schon beim Betreten denke man: „Hilfe, mich krabbelt hier gleich was an!“ Der Sänger zeigte sich selbst fassungslos vom Zustand des Anwesens. „Also wirklich! Ratten, da regnet es rein, das Dach kommt runter, Schimmel. Es ist wirklich ein ekelhaftes Haus“, gestand Bill.
Ausschlaggebend für den Kauf war allerdings die Lage: Es handelt sich um sein Nachbarhaus. Der 36-Jährige habe die Eigentümer „so lange belabert, bis sie jetzt das Haus an mich verkauft haben“. Der Verkaufspreis hatte es jedoch in sich. „Wir haben mehrere Millionen dafür ausgegeben“, enthüllte Bill.
„Absuder“ Deal
Tom gab zu, dass der Deal „absurd“ sei, wenn man darüber nachdenke. „Das Haus, wenn das in einem Vorort von Berlin mit der Größe vom Grundstück stehen würde, dann kriegst du das wahrscheinlich für 50 Euro. Glaube ich wirklich: So für 50 Euro würde das irgendwer nehmen“, zeigte er sich überzeugt. Die Immobilie sei „viel Arbeit“, so der Mann von Heidi Klum. Bill sah die Lage noch pragmatischer: „Du musst es komplett abreißen!“
