Heidi Klum: Luxus-Geschenke für Kaulitz-Zwillinge

Happy Birthday, Tom und Bill! Die Kaulitz-Zwillinge wurden am Montag 36 Jahre jung und wurden zur Feier des Tages von Heidi Klum reich beschenkt.
In ihrer Instagram-Story teilte Klum am Dienstag Eindrücke von der Geburtstagsparty ihres Ehemannes und ihres Schwagers. Gefeiert wurde mit Kerzen, Blick aufs Meer und natürlich einem ganz besonderen Geschenk, das es gleich in doppelter Ausführung gab.
„Ihr werdet es lieben“
„Ich glaube, ihr werdet es lieben“, jauchzte die 52-Jährige in dem Clip aus dem Off, als Tom und Bill zeitgleich erst je ein großes Packerl auspackten, in dem sich dann ein noch kleineres Packerl und schließlich eine schmale Schmuckschatulle befand.
Mit diesem Pool-Foto gratulierte Heidi Klum Tom und Bill Kaulitz zum 36. Geburtstag:
Darin wiederum steckten zwei Geschmeide, die es in sich haben. Denn wie die Verpackung enthüllte, ging Klum kürzlich bei Promi-Juwelierin Lorraine Schwartz, die sonst Superstars wie Angelina Jolie oder Kim Kardashians für den roten Teppich ausstattet, shoppen.
Heidi verschenkte teure Armbänder
Und das natürlich in doppelter Ausführung! Denn nicht nur für Ehemann Tom gab es ein funkelndes Diamantarmband zum 36er, sondern selbstverständlich auch für Schwager Bill. Der bekam dasselbe Modell, nur mit schwarzen Steinen besetzt.
„Wow“, zeigte sich dieser auch gleich von dem ausgefallenen Präsent begeistert, während Tom sein funkelndes Armband natürlich auch gleich ans Handgelenk legt. Wie viel die Luxus-Geschenke gekostet haben, das verriet Klum natürlich nicht. Mit Diamanten besetzte Armbänder von Lorraine Schwartz kosten aber je nach Ausführung mindestens 20.000 US-Dollar.
Schmuck mit besonderer Bedeutung
Gut möglich, dass die Model-Schönheit aber auch einen Freundschaftspreis bekommen hat. Denn wie es heißt, ist Heidi mit Schwartz befreundet und trug bereits an ihrem Hochzeitstag Armreifen der Promi-Juwelierin.
Und auch zuletzt veredelte Klum einen Red-Carpet-Auftritt mit Schmuck von Lorraine Schwatz: Bei den Filmfestspielen von Venedig funkelten nämlich gleich mehrere Geschmeide der Promi-Juwelierin an Heidi.
