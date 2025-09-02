Heidi Klum: Luxus-Geschenke für Kaulitz-Zwillinge

„Wow“, zeigte sich dieser auch gleich von dem ausgefallenen Präsent begeistert, während Tom sein funkelndes Armband natürlich auch gleich ans Handgelenk legt. Wie viel die Luxus-Geschenke gekostet haben, das verriet Klum natürlich nicht. Mit Diamanten besetzte Armbänder von Lorraine Schwartz kosten aber je nach Ausführung mindestens 20.000 US-Dollar.