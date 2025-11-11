Stadt verkauft 170 Wohnungen zum Schleuderpreis

Negativbeispiel aus der Partnerstadt

„Der geplante Verkauf erinnert an ein Vorhaben aus der politischen Mottenkiste“, erläuterte Renate Krammer-Stark, die zuvor jahrelang bei den Grünen politisch tätig war: „Schon vor über 20 Jahren wollte der erste grüne Oberbürgermeister unserer Partnerstadt Freiburg städtische Wohnungen verkaufen – die Bürgerinnen und Bürger lehnten das mit klarer Zwei-Drittel-Mehrheit ab, und kurz darauf wurde er abgewählt. Genau das erleben wir jetzt auch in Innsbruck: Durch Einmaleffekte sollen kurzfristige Budgeterfolge erzielt werden“, berichtete Krammer-Stark.