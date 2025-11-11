Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung in Innsbruck

Stadt verkauft 170 Wohnungen zum Schleuderpreis

Tirol
11.11.2025 15:00
Das Thema Wohnen erhitzt in Innsbruck immer wieder die Gemüter.
Das Thema Wohnen erhitzt in Innsbruck immer wieder die Gemüter.(Bild: Rauth Hubert)

Die Innsbrucker „Caprese“-Koalition verkauft 170 Wohnungen der stadteigenen Immobilien-Gesellschaft und plündert deren Rücklagen-Konto: Bei der Oppositionspartei „Neues Innsbruck“ schrillen alle Alarmglocken, zumal der Preis der Wohnungen für Innsbrucker Verhältnisse geradezu grotesk anmutet.

0 Kommentare

Innsbrucks Budgetnot lässt die rot-grün-weiße Stadtregierung von Bürgermeister Johannes Anzengruber zu drastischen Mitteln greifen: Nicht einige wenige, sondern ein ganzes Paket von Stadtwohnungen soll von der Immobiliengesellschaft IIG hin zur Neuen Heimat NHT verschoben werden.

Familiensilber war bis dato tabu
Das Neue Innsbruck kritisiert das Vorgehen scharf, sprach von „dubioser Geldbeschaffung“ und „Tabubruch“: Ein jahrzehntelanger Konsens, wonach das Familiensilber Stadtwohnungen nicht verkauft werden darf, sei aufgekündigt worden.

Zitat Icon

Allein im kommenden Jahr sollen rund 40 Millionen Euro an Einmaleffekten die wahren strukturellen Probleme kaschieren. Wohnungen werden in BUWOG-Manier verscherbelt, städtische Gesellschaften ausgesaugt.

StR Markus Stoll 

Rücklagenkonto abgeräumt 
Acht Millionen Euro lukriert die Stadt aus dem Verkauf der 170 Wohnungen, das sind rechnerisch 45.000 Euro pro Einheit. „Dieser Betrag steht in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Wert“, kritisierten DNI-Klubobfrau Birgit Winkel, StR Markus Stoll und GR Christine Oppitz-Plörer. Zusätzlich werden sechs Millionen Euro an IIG-Reserven aufgelöst, in Summe „eine nachhaltige Aushöhlung des Sozialkapitals“.

Das Neue Innsbruck schlägt Alarm: GR Oppitz-Plörer, Ersatz-GR Weger, Klubobfrau Winkel, StR ...
Das Neue Innsbruck schlägt Alarm: GR Oppitz-Plörer, Ersatz-GR Weger, Klubobfrau Winkel, StR Stoll, Ersatz-GR Krammer-Stark (von links).(Bild: Neues Innsbruck )

Negativbeispiel aus der Partnerstadt 
„Der geplante Verkauf erinnert an ein Vorhaben aus der politischen Mottenkiste“, erläuterte Renate Krammer-Stark, die zuvor jahrelang bei den Grünen politisch tätig war:  „Schon vor über 20 Jahren wollte der erste grüne Oberbürgermeister unserer Partnerstadt Freiburg städtische Wohnungen verkaufen – die Bürgerinnen und Bürger lehnten das mit klarer Zwei-Drittel-Mehrheit ab, und kurz darauf wurde er abgewählt. Genau das erleben wir jetzt auch in Innsbruck: Durch Einmaleffekte sollen kurzfristige Budgeterfolge erzielt werden“, berichtete Krammer-Stark. 

Lesen Sie auch:
Dejan Lukovic (Vorsitzender Ausschuss Finanzen), BM Johannes Anzengruber und Martin Rupprechter ...
Budgetvoranschlag 2026
Innsbruck muss den Gürtel enger schnallen
06.11.2025
Budgetfahrplan
Innsbrucks Schulden steigen auf 224 Millionen Euro
28.10.2025
Weitere Budget-Kritik
Rücklagen aufgelöst, aber die roten Zahlen bleiben
30.10.2025

„Strukturreformen fehlen“
Zudem müsse die Rolle des Aufsichtsrats-Vorsitzenden Finanzdirektor Martin Rupprechter beleuchtet werden, dessen Aufgabe es sei, Schaden vom Unternehmen IIG abzuwenden, sagte GR Christine Oppitz-Plörer. „Statt Strukturreformen anzugehen, will Caprese das Budget mit Einmal-Effekten in Höhe von 45 Millionen Euro sanieren, ein Vorhaben, das scheitern wird. Was ist nächstes Jahr? Werden dann wieder Wohnungen verkauft?“

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf