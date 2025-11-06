Innsbruck muss den Gürtel enger schnallen

Stadtwohnungen sollen verkauft werden

Die Leerstandsabgabe sei ein zahnloses Gesetz und bringe zahnlose Einnahmen. Die Gebühren steigen indexangepasst (zwischen 3 – 5 %), ebenso die Gehälter, man orientiere sich an Land und Bund. Wird städtisches Eigentum verkauft? Ja, 15 bis 20 Wohnungen (von 17.000) – solche, „die sich schwer verwalten lassen“. Geschoben werde Eigentum auch von der IIG (100%ige Stadttochter) zur NHT (49%ige Tochter) – wie viele Wohnungen, wird noch verhandelt. Die Vergabe bleibt bei der Stadt. Aufgrund dieser angespannten Situation kann einem das Lachen wahrlich vergehen.