Innsbrucks Schulden steigen auf 224 Millionen Euro

Neuer Sport-Campus in der Reichenau

Vorrangige Aufgabe sei es, dort zu investieren, wo die Menschen dieser Stadt mehr Lebensqualität bekommen: „Lebensqualität – das ist Bildung, das sind moderne Kindergärten und Schulgebäude. Lebensqualität ist aber auch Sicherheit – das sind einsatzfähige Feuerwehren, die auf dem Höchststand der Technik sind. Lebensqualität in den Stadtteilen – das heißt in den Wohnbezirken attraktive Sport- und Freizeitareale zu schaffen. So wird beim Campagne Areal in der Reichenau – unserem bevölkerungsreichsten Stadtteil – ein neuer Sport-Campus entstehen. Der Startschuss dafür fällt kommendes Jahr“, erklärte Bürgermeister Anzengruber.