Rücklagen aufgelöst, aber die roten Zahlen bleiben

„Während für Songcontest, das Bürgermeister-Chalet mit beleuchteter Vitrine und Türschild, seinen Wunschfuhrpark oder für gescheiterte grüne Test-Hubs bei den ÖBB-Bögen Geld in Hülle und Fülle da war, fehlt es jetzt an allen Ecken und Enden“, nimmt Finanzsprecher StR Markus Stoll (Neues Innsbruck) zu dem von der Stadtregierung vorgelegten Budgetentwurf Stellung. Die Koalition wolle rund 50 Mio. € investieren und dafür 20 Mio. € an Darlehen aufnehmen: „Das bedeutet, dass es für 30 Millionen zum Verkauf von Familiensilber kommen muss. Wir sind gespannt, um welches Familiensilber es sich handeln wird.“