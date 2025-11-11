Vorteilswelt
Vorsorgeuntersuchung

Ärzte empfehlen: Jährlich zum Check-up gehen!

Gesund
11.11.2025 06:00
Abhören gehört bei der Untersuchung dazu.
Abhören gehört bei der Untersuchung dazu.(Bild: Racle Fotodesign - stock.adobe.com)

Ein Termin pro Jahr kann Ihr Leben retten: Die Vorsorgeuntersuchung. Diese hilft unter anderem bei der Früherkennung und Vermeidung von Herz-Kreislauf-Leiden, aber auch anderen Erkrankungen. Was Sie dort erwartet, berichten Experten der Österreichischen Ärztekammer.

Einmal pro Jahr sollten Sie sich einen Termin rot in Ihrem Kalender einzeichnen: Die Vorsorgeuntersuchung. Diese hat schon vielen Menschen das Leben gerettet oder auf einen gesünderen Weg gebracht. Leider gehen die Österreicher nur alle drei Jahre zum „Check-up“, somit werden nur knapp 40 % der Bevölkerung erreicht.

Eine vergebene Chance für all’ jene, die sich keinen Termin ausmachen. Man denke nur an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die hierzulande die häufigste Todesursache darstellen.

„Mit der Vorsorgeuntersuchung wird gerade die Herzvorsorge sehr gut abgedeckt. Denn es werden genau jene fünf Risikofaktoren abgeklärt, die maßgeblich zur Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. Das sind Bluthochdruck, Rauchen, hohes Cholesterin, Diabetes und Übergewicht“, berichtet Dr. Artur Wechselberger, Leiter des Referats für Sozial- und Vorsorgemedizin in der Österr. Ärztekammer.

Körperliche Untersuchung und Bluttest
Schon bei der Anamnese können durch die Erfassung aktueller Beschwerden, des Lebensstils, früherer Erkrankungen und familiärer Vorbelastungen Risikofaktoren sehr gut abgeschätzt werden. Weitere Aufschlüsse geben die körperliche Untersuchung und der Bluttest (u. a. Blutzucker, -fettwerte). Beim Abhören ist es möglich, Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Herzfrequenz und -rhythmus festzustellen. Auch zu hohen Blutdruck erkennt der Arzt leicht.

Lassen die Ergebnisse der Untersuchung auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Leiden schließen, müssten ev. weitere diagnostische, jedenfalls aber diätetische Maßnahmen, Lebensstiländerung und regelmäßige Kontrollen folgen. „Gerade der Lebensstil mit vernünftiger Ernährung, dem Verzicht auf das Rauchen, sportlichen Aktivitäten und die Reduktion eines erhöhten Körpergewichtes tragen wesentlich zur Herzgesundheit bei“, so Dr. Wechselberger. Ebenso wichtig ist die Einstellung des Blutdrucks.

„Prävention braucht auch für die Zukunft eine moderne und sinnvolle Basis“, fordert Dr. Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österr. Ärztekammer. Gerade in Zeiten von Budgetknappheit sind Investitionen in diesem Bereich sinnvoll. Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte hat bereits Konzepte für umfassende Präventionsmaßnahmen ausgearbeitet.

Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Monika Kotasek-Rissel
