Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportplatz ruiniert:

50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein

Oberösterreich
29.12.2025 16:00
Das „Erdbeerstadion“ in Pupping wurde durch den „Drifter“ schwer beschädigt
Das „Erdbeerstadion“ in Pupping wurde durch den „Drifter“ schwer beschädigt(Bild: UFC Eferding)

„Es tut mir leid, es war eine blöde Idee“ – Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Und das Geständnis des blutjungen Auto-Rowdys stieß beim Verein, dessen Sportplatz er binnen 50 Sekunden „umgepflügt“ hatte, auf gnädige Ohren. Der junge Oberösterreicher muss den Schaden gutmachen, damit hat es sich.

0 Kommentare

„Die Aktion ereignete sich am Sonntag, dem 28. Dezember um 3.02 Uhr am Sportplatz Wörth und wurde von einer Überwachungskamera gefilmt“, posteten die Verantwortlichen des UFC Eferding am Montag in sozialen Medien. Und gaben dem Verantwortlichen eine Frist bis 2. Jänner, ansonsten würde das Material zur Polizei gehen und eine Anzeige folgen. Vorher hätte der Täter noch die Zeit, den Schaden gutzumachen und eine Vorstrafe zu verhindern. „Schließlich möchten wir niemanden bloßstellen und nicht jemandem die Zukunft verbauen“, hieß es weiter.

Training wird verzögert
„Natürlich kann man das selbst reparieren, das dauert aber. Es muss Erde aufgetragen und verteilt, dann neuer Rasen angebaut werden“, erklärte Platzwart Gerhard Schabetsberg der „Krone“ auf Anfrage. Ärgerlich sei, dass man eigentlich schon im Februar hier trainieren wollte. Vor April wird es jetzt aber nichts, weil der Rasen auch anwachsen muss.

Lesen Sie auch:
Der frisch sanierte Rasen wurde mit dem BMW „umgepflügt“.
Täter gefasst
Rowdys verwüsteten mit Auto vier Faustballplätze
04.12.2025

Vertrag besiegelt die „Gnade“
Zumindest gab es am Nachmittag dann eine positive Nachricht: „Der Verursacher hat sich bei mir gemeldet“, berichtete der Platzwart. Ein junger Bursche, kaum einen Monat im Besitz des Führerscheins, hatte die „blöde Idee“, wie er selbst zugab. 50 Sekunden war er über den Platz gedriftet, hatte weite Bögen gezogen, die sich tief in die Erde eingruben. „Er hat versprochen, den Schaden gutzumachen. Damit ist die Sache für uns erledigt“, sagt Schabetsberger. Der Puppinger Bürgermeister ist auch einverstanden mit der „Gnade“, es wird aber einen schriftlichen Vertrag geben, damit der Verursacher auch wirklich seiner Pflicht nachkommt.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Eferding
Polizei
Auto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Inhaberin atmet auf
Abgeräumte Grabstätte: Doch noch Lösung gefunden
Startschuss im Jänner
Für Traditionsmarkt wird neue Strategie erarbeitet
Betrugsvorwürfe
Ex-Boss der Energie Ried sitzt auf der Anklagebank
Sportplatz ruiniert:
50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein
„Es ist ein Privileg“
Musikerin spielt auf Geige, die 275 Jahre alt ist
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine