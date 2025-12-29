50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein

„Es tut mir leid, es war eine blöde Idee“ – Selbsterkenntnis ist bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Und das Geständnis des blutjungen Auto-Rowdys stieß beim Verein, dessen Sportplatz er binnen 50 Sekunden „umgepflügt“ hatte, auf gnädige Ohren. Der junge Oberösterreicher muss den Schaden gutmachen, damit hat es sich.
„Die Aktion ereignete sich am Sonntag, dem 28. Dezember um 3.02 Uhr am Sportplatz Wörth und wurde von einer Überwachungskamera gefilmt“, posteten die Verantwortlichen des UFC Eferding am Montag in sozialen Medien. Und gaben dem Verantwortlichen eine Frist bis 2. Jänner, ansonsten würde das Material zur Polizei gehen und eine Anzeige folgen. Vorher hätte der Täter noch die Zeit, den Schaden gutzumachen und eine Vorstrafe zu verhindern. „Schließlich möchten wir niemanden bloßstellen und nicht jemandem die Zukunft verbauen“, hieß es weiter.
Training wird verzögert
„Natürlich kann man das selbst reparieren, das dauert aber. Es muss Erde aufgetragen und verteilt, dann neuer Rasen angebaut werden“, erklärte Platzwart Gerhard Schabetsberg der „Krone“ auf Anfrage. Ärgerlich sei, dass man eigentlich schon im Februar hier trainieren wollte. Vor April wird es jetzt aber nichts, weil der Rasen auch anwachsen muss.
Vertrag besiegelt die „Gnade“
Zumindest gab es am Nachmittag dann eine positive Nachricht: „Der Verursacher hat sich bei mir gemeldet“, berichtete der Platzwart. Ein junger Bursche, kaum einen Monat im Besitz des Führerscheins, hatte die „blöde Idee“, wie er selbst zugab. 50 Sekunden war er über den Platz gedriftet, hatte weite Bögen gezogen, die sich tief in die Erde eingruben. „Er hat versprochen, den Schaden gutzumachen. Damit ist die Sache für uns erledigt“, sagt Schabetsberger. Der Puppinger Bürgermeister ist auch einverstanden mit der „Gnade“, es wird aber einen schriftlichen Vertrag geben, damit der Verursacher auch wirklich seiner Pflicht nachkommt.
