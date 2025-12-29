50 Sekunden „blöde Gaudi“ und ein gnädiger Verein

Vertrag besiegelt die „Gnade“

Zumindest gab es am Nachmittag dann eine positive Nachricht: „Der Verursacher hat sich bei mir gemeldet“, berichtete der Platzwart. Ein junger Bursche, kaum einen Monat im Besitz des Führerscheins, hatte die „blöde Idee“, wie er selbst zugab. 50 Sekunden war er über den Platz gedriftet, hatte weite Bögen gezogen, die sich tief in die Erde eingruben. „Er hat versprochen, den Schaden gutzumachen. Damit ist die Sache für uns erledigt“, sagt Schabetsberger. Der Puppinger Bürgermeister ist auch einverstanden mit der „Gnade“, es wird aber einen schriftlichen Vertrag geben, damit der Verursacher auch wirklich seiner Pflicht nachkommt.