RSV löst bei Kleinkindern gefährliche Infekte aus

Meist beginnt eine RSV-Infektion mit Symptomen wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen oder Fieber – ähnlich wie eine gewöhnliche Erkältung. Bei den Jüngsten kann sich jedoch eine „Bronchiolitis“ – eine Entzündung der kleinsten Atemwege – entwickeln, die oft zu einem Spitalaufenthalt oder im schlimmsten Fall sogar zum Tod führt. Bei Kindern ist die RSV-Infektion der häufigste Grund für eine Hospitalisierung in den Wintermonaten!