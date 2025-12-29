Filmstar Bardot wird auf Küstenfriedhof beigesetzt

Diesen Wunsch hatte die 91-Jährige noch kurz vor ihrem Tod geäußert. Wann sie beerdigt wird, war zunächst nicht bekannt. Wie berichtet, war Bardot am frühen Sonntagmorgen auf ihrem Anwesen in Südfrankreich gestorben. Bernard d‘Ormale, mit dem sie in vierter Ehe verheiratet war, war an der Seite der 91-Jährigen gewesen. „Sie hat ihm ganz sanft ihren kleinen Kosenamen für ihn gesagt, nämlich ‘piou piou‘. Und dann war es zu Ende“, sagte der Sprecher der Tierschutzorganisation, die Bardot gegründet hatte. Um 5.55 Uhr habe sie ihre letzten Atemzüge getan.