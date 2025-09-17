Gefährliche Infektionen in der Schwangerschaft

Es sind aber auch Immunisierungen vorhanden, die werdende Mütter erhalten dürfen: Dazu gehört jene gegen echte Grippe (Influenza) ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel (2. Trimenon). Die Impfung gegen Keuchhusten (Pertussis) wird ab dem 2. Trimenon (idealerweise in der 27.-36. SSW) empfohlen, um das Neugeborene in den ersten Wochen zu schützen, bevor es selbst geimpft werden kann.