So beugen Sie Rückenschmerzen gezielt vor

Aua! Rund 1,9 Millionen Menschen in Österreich leiden an chronischen Rückenschmerzen, manche werden nur hin und wieder davon geplagt. Wer auf folgende einfache Maßnahmen setzt, geht nicht (mehr) vor Schmerzen gekrümmt und bleibt mitunter sogar dauerhaft beschwerdefrei. Einfach ausprobieren!