Bergretter im Einsatz

Wiener verirrte sich im Schnee: Stundenlange Suche

Steiermark
29.12.2025 15:38
15 Bergretter suchten stundenlang nach dem Wiener.
15 Bergretter suchten stundenlang nach dem Wiener.(Bild: Bergrettung Mürzzuschlag)

Stundenlang wurde Sonntagabend nach einem 69-jährigen Wiener im Bereich der Kampalpe im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet gesucht. Nach vier Stunden wurde der Mann zum Glück unverletzt gefunden – er hatte sich im Schnee verlaufen.

0 Kommentare

Der 69-Jährige fuhr am Sonntag mit dem Zug von Wien nach Mürzzuschlag. Dort wollte er eine Bergtour auf die 1473 Meter hohen Große Scheibe auf der Kampalpe bewältigen. Als er telefonisch aber nicht mehr erreichbar war, verständigte seine Gattin gegen 16.20 Uhr die Einsatzkräfte. 

Eine Suchaktion mit 15 Mitgliedern der Bergrettung Mürzzuschlag, der Alpinpolizei und dem Polizeihubschrauber Libelle wurde eingeleitet. Aufgrund der Spuren im Schnee wurde das Suchgebiet auf die niederösterreichische Seite erweitert. Gegen 20.15 Uhr konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife an der L136 im Gebiet Kalte Rinne-Adlitzgräben (Gemeinde Breitenstein) gefunden werden – bereits in Talnähe, weitab der ursprünglich geplanten Route. 

Defektes Handy, stundenlanges Herumirren
Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Er gab an, dass er sich verlaufen hätte. Daraufhin irrte er stundenlang durch die Dunkelheit. Sein Handy hatte er aufgrund eines technischen Gebrechens nicht mehr benutzen können. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Folgen Sie uns auf