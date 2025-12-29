Wiener verirrte sich im Schnee: Stundenlange Suche

Eine Suchaktion mit 15 Mitgliedern der Bergrettung Mürzzuschlag, der Alpinpolizei und dem Polizeihubschrauber Libelle wurde eingeleitet. Aufgrund der Spuren im Schnee wurde das Suchgebiet auf die niederösterreichische Seite erweitert. Gegen 20.15 Uhr konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife an der L136 im Gebiet Kalte Rinne-Adlitzgräben (Gemeinde Breitenstein) gefunden werden – bereits in Talnähe, weitab der ursprünglich geplanten Route.