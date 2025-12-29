Rang zwei! Stadlober glänzt auf der zweiten Etappe

Sprinter Moser überraschte über 10 km

Der beim Sprintauftakt achtplatzierte Moser verbesserte sich mit der elftbesten Zeit im 10-km-Rennen um zwei Positionen. „Im Moment bin ich einfach nur überglücklich, dass ich so einen guten Tag erwischt habe. Dieser elfte Platz ist mein bisher bestes Distanzergebnis und das ist einfach gewaltig. Mir kommt die Strecke hier ganz gut entgegen und ich hatte vor allem ein super Finish“, sagte Moser und bedankte sich beim Service-Team für das schnelle Material. Auf den norwegischen Sieger Mattis Stenshagen fehlten dem 28-Jährigen 43,3 Sekunden.