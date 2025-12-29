„ZiB“-Moderator Armin Wolf jetzt auch im ORF-Radio

In einer Aussendung des ORF betonte Wolf, wie sehr er sich auf die neue Herausforderung freie: „,Im Gespräch‘ ist eine wunderbare Chance, neben den tagesaktuellen Interviews mit (politischen) Entscheidungsträger:innen im ,ZIB 2‘-Studio einmal im Monat auch ein ausführliches und ausgeruhtes Gespräch mit einem klugen Menschen abseits der Tagespolitik und ohne Kameras zu führen.“