Ö1-Reihe „Im Gespräch“

„ZiB“-Moderator Armin Wolf jetzt auch im ORF-Radio

Medien
29.12.2025 17:18
„ZiB 2“-Anchor Armin Wolf wird künftig auch auf Ö1 interviewen.
„ZiB 2“-Anchor Armin Wolf wird künftig auch auf Ö1 interviewen.(Bild: APA/KEYSTONE/URS FLUEELER)

„ZiB 2“-Anchor Armin Wolf hat einen neuen Job – und zwar im Radio. Er erweitert die Runde der Gastgeber in der Ö1-Reihe „Im Gespräch“. Sein erster Interviewpartner kommt allerdings nicht aus der Politik. 

Die Sendungsreihe startet bereits am 2. Jänner, die neue Sendungsverantwortliche, Birgit Dalheimer empfängt den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Ausgestrahlt wird immer freitags um 16.05 Uhr, eine Wiederholung gibt es donnerstags um 21 Uhr. 

Marco Wanda zu Gast
Armin Wolfs erstes Gespräch der Ö1-Reihe am 9. Jänner zu hören sein, sein Gast ist Musiker und Neo-Autor Marco Wanda von der gleichnamigen Wiener Kultband. 

Marco Wanda
Marco Wanda(Bild: Ingo Pertramer)

In einer Aussendung des ORF betonte Wolf, wie sehr er sich auf die neue Herausforderung freie: „,Im Gespräch‘ ist eine wunderbare Chance, neben den tagesaktuellen Interviews mit (politischen) Entscheidungsträger:innen im ,ZIB 2‘-Studio einmal im Monat auch ein ausführliches und ausgeruhtes Gespräch mit einem klugen Menschen abseits der Tagespolitik und ohne Kameras zu führen.“

Als bekannte Ö1-Stimmen sorgen im Jänner zudem Andreas Obrecht, langjähriger Gastgeber von „Im Gespräch“, und Mari Lang für ein weiteres facettenreiches Programm.

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
