Holzarbeiter retteten einem Kollegen das Leben

Drei anwesende Kameraden reagierten umgehend: Sie setzten die Rettungskette in Gang, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. So konnten entscheidende Minuten bis zum Eintreffen der professionellen Hilfe überbrückt werden. Als die Rettungskräfte (darunter ein First Responder und das Grüne Kreuz) eintrafen, war der 62-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein.