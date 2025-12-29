Holzarbeiter retteten einem Kollegen das Leben

Bei Holzarbeiten im weststeirischen St. Stefan ob Stainz erlitt Montagmittag ein 62-Jähriger einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Drei Kollegen reagierten vorbildlich und belebten den Mann wieder.
Der Vorfall ereignete sich laut dem Grünen Kreuz auf der Sommereben in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz. Der 62-Jähriger war gerade mit Holzarbeiten beschäftigt, als er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt und kollabierte.
Drei anwesende Kameraden reagierten umgehend: Sie setzten die Rettungskette in Gang, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. So konnten entscheidende Minuten bis zum Eintreffen der professionellen Hilfe überbrückt werden. Als die Rettungskräfte (darunter ein First Responder und das Grüne Kreuz) eintrafen, war der 62-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein.
„Schnelles Handeln ist entscheidend“
Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz-West geflogen. „Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie entscheidend schnelles Handeln und fundierte Erste-Hilfe-Kenntnisse sind“, heißt es vom Grünen Kreuz.
