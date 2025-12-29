Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steirer kollabierte

Holzarbeiter retteten einem Kollegen das Leben

Steiermark
29.12.2025 17:07
Großeinsatz auf der Sommereben in der Weststeiermark.
Großeinsatz auf der Sommereben in der Weststeiermark.(Bild: Grünes Kreuz Steiermark)

Bei Holzarbeiten im weststeirischen St. Stefan ob Stainz erlitt Montagmittag ein 62-Jähriger einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Drei Kollegen reagierten vorbildlich und belebten den Mann wieder. 

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich laut dem Grünen Kreuz auf der Sommereben in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz. Der 62-Jähriger war gerade mit Holzarbeiten beschäftigt, als er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitt und kollabierte. 

Drei anwesende Kameraden reagierten umgehend: Sie setzten die Rettungskette in Gang, alarmierten die Einsatzkräfte und begannen unverzüglich mit Wiederbelebungsmaßnahmen. So konnten entscheidende Minuten bis zum Eintreffen der professionellen Hilfe überbrückt werden. Als die Rettungskräfte (darunter ein First Responder und das Grüne Kreuz) eintrafen, war der 62-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein.

„Schnelles Handeln ist entscheidend“
Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz-West geflogen. „Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie entscheidend schnelles Handeln und fundierte Erste-Hilfe-Kenntnisse sind“, heißt es vom Grünen Kreuz. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
170.617 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.435 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.582 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf