Kardashian: Harsche Kritik für Weihnachtswelpen

Dieses Weihnachtsgeschenk ging nach hinten los – jedenfalls dann, wenn es nach der Meinung von Tierschützern geht! Denn Kim Kardashian setzte doch glatt ihren vier Kindern jeweils einen Welpen unter den Christbaum.
In ihrer Instagram-Story teilte Kim Kardashian kürzlich stolz die Weihnachtsgeschenke für ihre vier Kids. Und die waren nicht nur sehr flauschig, sondern auch richtig putzig. Denn North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) bekamen jeweils einen Zwergspitz-Welpen zum Fest.
Und auch Schwester Khloé Kardashian hatte eine tierische Überraschung für ihre Kinder True (7) und Tatum (3): Sie beschenkte ihren Nachwuchs nämlich mit einem schwarzen Labrador.
„Welpen sind keine Plüschtiere“
Der Kuschel-Faktor mag bei diesen Weihnachtsgeschenken hoch sein, doch heftige Kritik an den Kardashian-Schwestern ließ nicht lange auf sich warten. PETA-Gründerin Ingrid Newkirk schimpfte in einem Statement über die Gedankenlosigkeit von Kim und Khloé: „Welpen sind keine Plüschtiere.“
Doch neben lebenden Tieren als Weihnachtsgeschenk stieß Newkirk noch eine andere Tatsache sauer auf: „Es ist eine verdammte Schande, dass Kim die Chance verpasst hat, als Sprecherin für Tierheimhunde aufzutreten, und stattdessen nun zu Recht in den sozialen Medien dafür kritisiert wird. Die Krise der heimatlosen Tiere zu ignorieren, ist unverzeihlich herzlos.“
Die Tierschutz-Aktivistin fügte hinzu: „Deshalb fordern wir Kim – und auch Khloé, die dasselbe getan hat – auf, beim nächsten Mal PETA oder ein örtliches Tierheim zu kontaktieren, wenn sie ein Tier in ihr Zuhause holen möchten.“
Außerdem sollten die beiden Schwestern „zumindest etwas Wiedergutmachung leisten“, indem sie beispielsweise ihre Kinder in einem Tierheim helfen lassen.
Tierische Überraschungen bei den Kardashians
Kim teilte ihr Weihnachtsgeschenk mit ihren Fans, indem sie ein Foto der Welpen auf Instagram postete und schrieb: „Jedes Kind hat einen Welpen bekommen.“ Die neuen Hunde gesellen sich zu ihren Vierbeinern „Sushi“ und „Sake“, die sie 2017 gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian adoptiert hatte.
Auch Khloé machte die Neuigkeit öffentlich und erklärte, sie habe den Weihnachtswunsch ihrer Kinder erfüllt. Die Podcasterin verriet, dass sie den Hund von einem Züchter aus Indiana gekauft und ihn „Peppermint“ genannt habe. Zuvor besaß Khloé bereits einen schwarzen Labrador namens „Gabbana“, der 2018 starb.
