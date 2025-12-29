Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist eine Schande!“

Kardashian: Harsche Kritik für Weihnachtswelpen

Society International
29.12.2025 15:40
Kim Kardashian schenkte ihren vier Kindern je einen flauschigen Welpen zu Weihnachten und wird ...
Kim Kardashian schenkte ihren vier Kindern je einen flauschigen Welpen zu Weihnachten und wird dafür nun scharf kritisiert.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Bertrand GUAY, Viennareport)

Dieses Weihnachtsgeschenk ging nach hinten los – jedenfalls dann, wenn es nach der Meinung von Tierschützern geht! Denn Kim Kardashian setzte doch glatt ihren vier Kindern jeweils einen Welpen unter den Christbaum.

0 Kommentare

In ihrer Instagram-Story teilte Kim Kardashian kürzlich stolz die Weihnachtsgeschenke für ihre vier Kids. Und die waren nicht nur sehr flauschig, sondern auch richtig putzig. Denn North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6) bekamen jeweils einen Zwergspitz-Welpen zum Fest.

Und auch Schwester Khloé Kardashian hatte eine tierische Überraschung für ihre Kinder True (7) und Tatum (3): Sie beschenkte ihren Nachwuchs nämlich mit einem schwarzen Labrador.

Kim Kardashian teilte einen Schnappschuss der vier Spitz-Welpen mit ihren Fans auf Instagram.
Kim Kardashian teilte einen Schnappschuss der vier Spitz-Welpen mit ihren Fans auf Instagram.(Bild: Viennareport)

„Welpen sind keine Plüschtiere“
Der Kuschel-Faktor mag bei diesen Weihnachtsgeschenken hoch sein, doch heftige Kritik an den Kardashian-Schwestern ließ nicht lange auf sich warten. PETA-Gründerin Ingrid Newkirk schimpfte in einem Statement über die Gedankenlosigkeit von Kim und Khloé: „Welpen sind keine Plüschtiere.“

Doch neben lebenden Tieren als Weihnachtsgeschenk stieß Newkirk noch eine andere Tatsache sauer auf: „Es ist eine verdammte Schande, dass Kim die Chance verpasst hat, als Sprecherin für Tierheimhunde aufzutreten, und stattdessen nun zu Recht in den sozialen Medien dafür kritisiert wird. Die Krise der heimatlosen Tiere zu ignorieren, ist unverzeihlich herzlos.“

Die Tierschutz-Aktivistin fügte hinzu: „Deshalb fordern wir Kim – und auch Khloé, die dasselbe getan hat – auf, beim nächsten Mal PETA oder ein örtliches Tierheim zu kontaktieren, wenn sie ein Tier in ihr Zuhause holen möchten.“

Auch für Khloé Kardashians Kids gab es einen süßen Welpen zum Fest.
Auch für Khloé Kardashians Kids gab es einen süßen Welpen zum Fest.(Bild: instagram.com/khloekardashian)

Außerdem sollten die beiden Schwestern „zumindest etwas Wiedergutmachung leisten“, indem sie beispielsweise ihre Kinder in einem Tierheim helfen lassen.

Tierische Überraschungen bei den Kardashians
Kim teilte ihr Weihnachtsgeschenk mit ihren Fans, indem sie ein Foto der Welpen auf Instagram postete und schrieb: „Jedes Kind hat einen Welpen bekommen.“ Die neuen Hunde gesellen sich zu ihren Vierbeinern „Sushi“ und „Sake“, die sie 2017 gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian adoptiert hatte.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian schockiert: TV-Star spricht über „geringe Hirnaktivität“ – und will das nicht ...
Reality-Star geschockt
Kardashians Scan zeigte „geringe Hirnaktivität“
01.12.2025
Vier Jahre ohne Sex
Khloé Kardashian: „Habe Spinnweben da unten“
11.12.2025

Auch Khloé machte die Neuigkeit öffentlich und erklärte, sie habe den Weihnachtswunsch ihrer Kinder erfüllt. Die Podcasterin verriet, dass sie den Hund von einem Züchter aus Indiana gekauft und ihn „Peppermint“ genannt habe. Zuvor besaß Khloé bereits einen schwarzen Labrador namens „Gabbana“, der 2018 starb.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
170.617 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.435 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.582 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Society International
„Ich habe ...“
Winslet packt über erste intime Erfahrungen aus
Wollte Grab bei Haus
Filmstar Bardot wird auf Küstenfriedhof beigesetzt
„Ist eine Schande!“
Kardashian: Harsche Kritik für Weihnachtswelpen
Collien Fernandes:
„Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock!“
Party mit Lindsey Vonn
Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf