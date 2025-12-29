Tierischer Star: Was wurde aus Elch „Emil“?

Warum genau dieser Nationalpark? Dort leben Artgenossen des Elches. Und Platz gibt es mit über 680 Quadratkilometern für die Einzelgänger mehr als genug. Lediglich in der Brunftzeit kommt es bei der größten heute vorkommenden Art des Hirsches zum Aufeinandertreffen.

Sender mit GPS ging offline

Still wurde es mit dem Grenzübertritt „Emils“ aber längst noch nicht. Denn ein Sender mit GPS lieferte zunächst noch interessante Informationen zum Aufenthaltsort des Kolosses. Die Batterie hielt (bewusst geplant) nur einige Tage, Anfang Oktober war „Emil“ offline. Dennoch behielten Fans den Riesen – soweit möglich – weiter im Auge.